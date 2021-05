Megérkeztek az antibányász GeForce-ok

A tervezőcég első körben összesen három "LHR" (Lite Hash Rate) variánst adott ki, így a GeForce RTX 3080 és RTX 3070 mellett a RTX 3060 Ti is kvázi újra megjelenik. Viszonylag szűkszavú közleményében az Nvidia nem részletezi, hogy pontosan milyen eszközzel limitálta az érintett GPU-k hash-teljesítményét, korábbi információk szerint azonban valamilyen hardveres módosításokról van szó. Erre utal a grafikus processzorok megváltozott, 0 helyett immár 2-re végződő típusszáma is.

A vállalat közleménye alapján bár a módosított kártyákkal továbbra is lehet bányászni, azok a korábbi modellek releváns számítási teljesítményének nagyjából csupán felére képesek. A videókártyákkal elsősorban Ethereumot, illetve az arra épülő különféle alternatív coinokat bányásszák előszeretettel. A nagy kérdés most az, hogy a felezett tempó elég lesz-e arra, hogy a bányászok többsége hátat fordítson a lefojtott GeForce-oknak, a termékek pedig ne váljanak villámgyorsan a kriptopiac martalékává.

Az Nvidia újabb lépése mögött részben a termékek rendeltetésszerű használatának biztosítása áll, vagyis az, hogy a GeForce-ok a játékosokhoz kerülhessenek, amire egyébként a bejelentés címe is utal. Bár bevétel szempontjából rövid távon kedvező, hogy a bányászok jóformán mindent azonnal felvásárolnak, hosszabb távon ennek lehetnek hátulütői. Az Nvidia negyedéves bevételének nagyjából fele (kb. 2,5 milliárd dollár) a játékosoktól származik, pontosabban a PC-s videójátékokhoz tervezett GeForce termékekből folyik be. A cég ennek megfelelően építi fel marketingstratégiáját, szponzorációit, azaz különféle költéseit, amelyekkel közvetlenül vagy közvetve a játékosokat szólítja meg. Utóbbiak hónapok óta készlethiányt, illetve csillagászati árakat látnak, amely tömeges elégedetlenséget szül.

Mindeközben az Nvidia azon van, hogy a kecske is jóllakjon, illetve a káposzta is megmaradjon. A tervezőcég néhány hónapja jelentette be, hogy dedikált bányászkártyákat készít. A 30HX, 40HX, 50HX, illetve 90HX jelölésű CMP kártyák ugyancsak különféle, a most bejelentett limiter nélküli Ampere variánsokra épülnek, hátlapjukra pedig semmilyen megjelenítő port nem kerül, így grafikus feladatokhoz alkalmatlanok. A dedikált modellek egyik előnye, hogy azok árazását a bányászok pénztárcájához tudja szabni a cég.

Másodjára sikerül?

Az Nvidia első körben egy egyszerűbb, szoftveres korláttal próbálta akadályozni a bányászok dolgát. A védelmi vonal azonban gyorsan elesett. Más, a népszerű Ethash-től eltérő algoritmusra váltva az elvárható tempóval dolgoztak a februárban megjelent GeForce RTX 3060-os kártyák. Nem sokkal később már az Ethash-t is sikerült munkára fogni, a végső döfést pedig az Nvidia vitte be egy harakiri formájában, amikor a 470.05-ös meghajtóverzióból véletlenül(?) kihagyta a limitálásra szolgáló kódrészt.

Arról, hogy a háttérben a cég szándékos lépés állt-e, megoszlanak a vélemények, annyi azonban bizonyos, hogy GeForce-okból továbbra is hiány van, a bányászláz pedig a konkurens AMD Radeon-jait sem kíméli. Amennyiben az Nvidia immár képes lesz sikerrel lekorlátozni GPU-inak hash teljesítményét, az mind a legnagyobb bevételi forrást jelentő játékosok, mind pedig a vállalat bevétele szempontjából pozitív végeredményt jelenthetne.