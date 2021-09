Itt vannak az új Microsoft Surface gépek

A széria legnépszerűbb tagja, a Surface Pro verziója komolyabb ráncfelvarrást kapott a nyolcadik generációra, amit a Microsoft a Pro 3 óta látott legnagyobb változtatásnak titulált. Ennek keretében 12,3-ról 13 hüvelykre nőtt a kijelző képátlója, miközben a gép mérete nem változott számottevően, hála a keskenyebb kávának. A panel is fejlődött, így az 2880x1920 (267 PPI) felbontás mellett akár 120 hertzes képfrissítésre is képes, a korábbinál 12,5 százalékkal magasabb fényerő mellett.

A processzor szerepét négymagos Intel "Tiger Lake" modellekre bízták a mérnökök, amelyek mellé igénytől függően 8, 16, vagy akár 32 gigabájt LPDDR4x memóriát lehet kérni. A háttértár természetesen SSD-alapú, kapacitása pedig kiépítéstől függően 128 gigabájt és 1 terabájt között skálázható. A Surface Pro 8 két kamerával, egy előlapi 5, valamint egy hátlapi 10 megapixeles egységgel rendelkezik. A gép továbbá a Thunderbolt 4-et is támogatja, ráadásul mindjárt két darab USB Type-C porttal. A Surface Pro 8 kezdőárát nettó 1100 dollárban határozta meg a Microsoft, amely konfigurációtól és extráktól (pl. LTE modem) függően könnyen meg is duplázható.

Surface Laptop Studio

A Surface Próval szemben a Surface Laptop Studio újdonságnak számít. Első ránézésre itt rendhagyó módon ötvözte a notebook és a táblagép koncepcióját a Microsoft. A notebookokra jellemző fizikai billentyűzet felett ugyanis egy tabletesen kihajtható 14,4 hüvelykes kijelzőpanel húzódik, így könnyen lehet váltani a klasszikus notebookos és táblagépes kialakítás között. A panel felbontása 2400x1600 pixel, amely mellé maximum 120 hertzes képfrissítés társul.

A processzor terén az Intel Core i5-11300H és Core i7-11370H között lehet választani, mely utóbbihoz GeForce RTX 3050 Ti vagy RTX A2000 GPU is kérhető. A rendszermemória kapacitása 16 vagy 32 gigabájt lehet LPDDR4x szabványú chipekből, a háttértár pedig 256 gigabájt és 2 terabájt között variálható. A Surface Laptop Studióról sem maradt le a két Thunderbolt 4, illetve az kijelző felett húzódó 1080p kamera. Az 1,8 kilogramm körüli Surface Laptop Studióra nettó 1600 dolláros indulóárat állapított meg a Microsoft.

Surface Pro X

Kisebb csalódás, hogy az ARM-alapú, 13 hüvelykes Surface Pro X csupán minimális változásokat mutat. Ennek megfelelően maradt az SQ1 és SQ2 néven marketingelt Qualcomm 8CX Gen 2, amely mellé 8, vagy 16 gigabájt LPDDR4x memória, illetve 128, 256, vagy 512 gigabájt SSD társulhat. Az új Surface Pro X legnagyobb változását az operációs rendszer, vagyis a Windows 11 jelenti, amely az ígéret szerint az ARM-alapú processzor mellett is jobb felhasználói élményt nyújt. A mindössze 774 grammos gép nettó 900 dolláros kezdőáron kerül piacra.

Surface Go 3

Az olcsó Surface is frissült. A Go a sorozat legkisebb, legkönnyebb, illetve legolcsóbb tagja. A szerényebb változtatások elsősorban a processzort érintik, amely ezzel immár Core i3-10100Y típusú is lehet, habár ezzel továbbra is csak két darab processzormagot kaphat a vásárló. Az alapkiépítés továbbra 4 gigabájt DDR4 memóriát és 64 gigabájt eMMC gyorsítótárat kínál, amit csak felárért cserébe lehet feljebb srófolni. Mindez viszont az ár tükrében megbocsájtható, a Surface Go 3 ugyanis nettó 400 dollárról indul.