Surface Laptop Go: olcsó notebookkal bővít a Microsoft

Folytatódik az őszi hardverdömping, ezúttal a Microsoft jelentette be legújabb eszközeit: a Surface-ek sora bővül, az új, kedvező árú Surface Laptop Góval, illetve az ARM-os Surface Pro X hibrid következő generációja is befutott.

A Microsoft notebookjai közé a Surface Laptop Go formájában egy kompakt, 12,5 hüvelykes gép érkezik, középszintű hardverrel - amelynek árát is igyekezett a vállalat alacsonyan tartani, az már nettó 550 dollártól megvásárolható lesz. A készülék hiánypótló módon alulról egészíti ki a Surface laptopok sorát, ahogy a hibridek esetében a Surface Go is tette, széles körben elnyerve a vásárlók tetszését. A redmondi óriás most vélhetően utóbbi modell sikerét igyekszik reprodukálni a hagyományosabb notebookok mezőnyében is.

A Surface Laptop Go, akárcsak a nagyobb Surface Laptop modellek, 3:2-es képarányú PixelSense kijelzővel érkezik. A felbontással a gyártó nem esett túlzásba, az érintésérzékeny panelen 1536x1024 pixel sorakozik. A kijelző fölött egy 720p felbontású webkamera figyel, igaz Windows Hello támogatás nélkül. A notebook alumínium és polikarbonát házában egy az árkategóriához képest egészen izmos, négymagos, 1 gigahertzes alap- és 3,6 gigahertzes csúcsórajelű Intel Core i5-1035G1 proecsszor dolgozik, 15 wattos TDP mellett - bár a chip nem az Intel legfrissebb lapkái közül került ki, ezért az árért így is korrekt teljesítményt ígér. A gépben az LPDDR4X RAM 16 gigabájtig tornázható fel, a tárhely maximuma pedig 256 gigabájt - noha az alapmodellben mindössze 64 gigabájt eMMC tárterület kapott helyet.

Csatlakozókból aránylag szerény a választék, a Surface Laptop Go oldalain egy USB-C, illetve egy USB-A aljzat, egy headset jack, illetve egy Surface Connect mágneses töltőport található. Ami a vezeték nélküli kapcsolatokat illeti, az eszköz a Wi-Fi 6-ot, illetve a Bluetooth 5.0-t támogatja. A 15,7 milliméter vékony notebook 1110 grammot nyom, egy feltöltéssel pedig a Microsoft szerint 13 órás üzemidőt produkál, a lemerült telep pedig egy óra alatt 80 százalékra feltölthető. A Surface Laptop Go már előrendelhető, árusítását pedig a cég október 13-án kezdi meg.

SURFACE PRO X - ÚJ PROCESSZOR A HÁZBAN

A vállalat ARM-os hibridje, a Surface Pro X is frissül, itt azonban csak belső tatarozásról van szó, annak egyetlen újítása a tavalyi bemutatkozott első kiadáshoz képest, hogy már a Microsoft SQ2 processzorával is elérhető. Utóbbi a tavalyi Surface Pro X-ből megismert, a Qualcommal közösen fejlesztett, kifejezetten PC-khez tervezett SQ1 lapkájának új verziója, noha pontos paramétereit a Microsoft egyelőre nem közölte. Az AnandTech szerint jó eséllyel a Qualcomm 8CX Gen 2 processzorának némileg átszabott variánsáról van szó. A lapkával Adreno 690 GPU-t is kap az új Surface.

Az új processzor mellett nem sok változást hoz az idei frissítés, ugyanazt az 2880x1920 pixeles kijelzőt, 16 gigabájt maximális RAM-ot és legfeljebb 512 gigabájt (kivehető) SSD tárhelyet kapjuk, mint tavaly. Az új processzorral szerelt Surface Pro X nettó 1500 dolláros indulóáron lesz elérhető, de mellette nettó 1000 dollárért az eredeti kiadás is kapható marad.