A Windows 11 jegyében készül az új Surface Pro X

A magazin cikke szerint a redmondi vállalat folytatja együttműködését a Qualcommal, amely a Surface Pro X korábban megjelent verzióihoz szállította a processzorokat. A Microsoft egyik célja, hogy az új Surface központi egysége egyértelműen felvegye a versenyt az ARM-os berkekben jelenleg etalonnak számító Apple M1-gyel.

Ennek eléréshez kapóra jöhet a Qualcomm legújabb, Phoenix kódnevű fejlesztése, amely a tervezőcég szerint az Intel Sunny Cove (Ice Lake) és az AMD Zen 2 mikroarchitektúráinál egyaránt 50 százalékkal magasabb számítási teljesítményre képes azonos órajel mellett. Minderre ráadásul az x86-os konkurensekhez képest harmad disszipáció mellett képes a Phoenix, ami rendkívül jó hatékonyságot sejtet.

A tetemes előrelépés azt is jelentené, hogy az ARM-os fejlesztések között évek óta vezető Apple-t is egy csapásra megelőzheti a Qualcomm, a közelmúltban akvirált Nuvia által tervezett mag ugyanis a cupertinói cég Lightning (az A13 nagyobbik magja) egységét is könnyen felülmúlhatja majd, az ARM saját magjairól nem beszélve.

A minél nagyobb teljesítményű és hatékonyságú processzorra szükség is van, az x86-64-es emuláció ugyanis erőforrási gényes munkafolyamat. Saját részéről a Microsoft ezt a Windows 11-be mélyebben beágyazott és tovább optimalizált emulátorral igyekszik segíteni, amely az előzetes hírek szerint nagyban hozzájárul majd a felhasználói élmény javulásához.

Az első Surface Pro X-et még 2019 őszén mutatta be a Microsoft. A hibrid PC-ben a Microsoft és a Qualcomm által közösen fejlesztett (vagy inkább paraméterezett), SQ1 névre hallgató processzora kapott helyet. Utóbbi a Qualcomm kifejezetten PC-khez tervezett 8cx lapkájára épít. A második verzió egy évvel később, tavaly októberben jelent meg. Ebben a Qualcomm 8CX Gen 2 processzorának egy némileg átszabott variánsáról került be, amit SQ2 névre keresztelt a Microsoft.