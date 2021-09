Egyre kevésbé érdekli az androidosokat az közelgő iPhone

A SellCell mintegy 5000 amerikai felhasználót megkérdezett kutatása szerint jelenleg mindössze a válaszadók 18,3 százaléka hagyná ott az Androidot valamely közelgő iPhone 13 kedvéért, a döntő többség nem váltana rendszert. Az arány az egy évvel ezelőtti, hasonló felmérés fényében (is) alacsony, a tavalyi megjelenés előtt ugyanis a kutatásban részt vett felhasználók közel 33 százaléka mondta azt, hogy megfontolja majd az iPhone 12 beszerzését.

Heti egymillió rendelés, ötezer autó – és a motor, ami mögötte van (x) Így mutat utat a Tesco kiszállítóflottájának a Tesco Technology budapesti csapata. Így mutat utat a Tesco kiszállítóflottájának a Tesco Technology budapesti csapata.

Heti egymillió rendelés, ötezer autó – és a motor, ami mögötte van (x) Így mutat utat a Tesco kiszállítóflottájának a Tesco Technology budapesti csapata.

Az megkérdezettek többségét jelentő 31,9 százalék az ujjlenyomat-olvasó várható hiány miatt maradna jelenlegi androidos készüléke mellett. A jellemzően jól értesült Mark Gurman még július elején írta meg, hogy az Apple végül kihagyja az ősszel érkező iPhone 13 készülékekből az ujjlenyomat-olvasót. Az újságíró szerint a cupertinói vállalat bár tesztelte az androidos konkurenseknél évek óta elérhető, kijelző alá épített egységet, végül elvetette implementációját. Az androidos készülékek között továbbra is az ujjlenyomat-olvasó a legnépszerűbb biometrikus azonosító, így nem csoda, hogy az ehhez szokott felhasználók hiányolnák a képességet.

Az okok között a második helyen az operációs rendszer, vagyis az iOS két jellemző limitációja áll. Az androidosok 16,7 százalék a személyre szabhatóság mértékét, 12,8 százaléka pedig a külső forrásból telepíthető alkalmazásokat jelölte meg okként. Előbbi kiterjesztésén régóta dolgozik az Apple, habár az iOS testre szabhatóság még mindig messze van az Androidétól. Ezzel szemben az App Store megkerülésére még valószínűleg sokáig nem nyújt lehetőséget az Apple, hacsak nem kötelezik erre valamely folyamatban lévő versenyügyi vizsgálat eredményeként.

Az okok között 12,1 százalékkal a negyedik helyen áll a "jobb hardver", habár teljesítmény szempontjából az iPhone-ok jellemzően az élmezőnyben vannak a nyers specifikációktól (magszám, memória kapacitása) függetlenül. Az ötödik helyen a közelmúltban kipattan CSAM-botrány szerepel 10,4 százalékkal. Az Apple pár hete közölte, hogy pedofiltartalmakat kereső technológián dolgozik, mellyel a tesztüzemet követően átvizsgálja felhasználói iCloud fiókjába feltöltött fotóit. A nagy visszhangot kapott bejelentés után több szakértő is aggodalmát fejezte ki, mondván, a fejlesztés visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az iPhone-ok ára csak ezt követően, 4,5 százalékkal szerepel az okok között, ami annak fényében nem meglepő, hogy az elmúlt években az androidos gyártók nem csak beérték, de esetenként már bőven felül is múlták az Apple árcéduláit.

A váltás mellett voksolt megkérdezettek között 51,4 százalékkal a hosszabb szoftveres támogatás vezet, amely annak tükrében érhető, hogy a közelgő iOS 15 még a 2015-ben megjelent iPhone 6s-re is telepíthető lesz. A második pozícióban az Apple integrált ökoszisztémája áll 23,8 százalékkal, a dobogó legalsó fokát pedig a magánszféra jobb védelme foglalta kell.

Érdekesség, hogy augusztus elején a megkérdezett iPhone-felhasználók 43,7 százaléka mondta, hogy tervezi valamely iPhone 13-as modell megvásárlását. Az Apple minden bizonnyal most is erre, azaz saját, stabil táborára épít. Korábbi információk szerint ugyanis a bérgyártók az idei évre mintegy 90 millió darab iPhone 13 összeállítására kaptak megrendelést, amely 20 százalékkal múlja felül az iPhone 12-es modellek 75 milliós volumenét.