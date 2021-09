Nincs veszélyben a Cisco pozíciója a WLAN-piacon

A kutatócég friss eredményei szerint a második negyedévben a nagyvállalati szegmens húzta a piacot. Az ide készített termékek iránt mintegy 22,4 százalékkal 1,7 milliárd dollárra nőtt a kereslet az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ezzel szemben a konzumer szegmensben kisebb csökkenést regisztrált az IDC: a különféle termékekhez szükséges vezeték nélküli hálózati egységekre 5,7 százalékkal esett vissza az igény, 2,3 milliárd dollárra mérsékelve a termékek forgalmát.

Ilyen belülről a GRC platformfejlesztés (x) A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja. A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja.

Ilyen belülről a GRC platformfejlesztés (x) A világ legnagyobb GRC platformjának fejlesztését mutatja meg a Diligent új Engineering Tech Blogja.

Az IDC megjegyzi, hogy a nagyvállalati termékek iránti számottevő növekedés az első negyedévben kezdődött erősödésnek köszönhető. Ekkor, vagyis az év első hónapjában 24,6 százalékkal ugrott meg a különféle WLAN termékek iránti igény. Ezzel az év első felében 23,5 százalékos növekedés regisztrált az IDC 2020 hasonló időszakhoz képest. A kutatócég szerint a piaci legutóbbi, második negyedéves forgalma a két évvel korábbi számokhoz képest is kedvező: 2019 hasonló időszakához mérten 10,8 százalékos volt a növekedés.

Az elemzés szerint a nagyvállalati szegmenst 802.11ax (Wi-Fi 6) szabványú eszközök iránti kereslet tartotta lázban. A legújabb szabványnak megfelelő termékekből ugyanis a komplett forgalom mintegy 56,7 százaléka származott, a darabszámot tekintve pedig 45 százalékért feleltek a 802.11ax-es termékek. A maradék, immár kisebb szeletet a 802.11ac (Wi-Fi 5) szabványú vezeték nélküli egységek tették ki.

Az IDC szerint habár a konzumer szegmens 5,7 százalékot zsugorodott a második negyedévben, a korábbi évekhez képest még jelenleg is remekül áll a piac: 2019 hasonló időszakához viszonyítva 10,1 százalékkal teljesítettek jobban az eladások. A nagyvállalati piachoz képest érdekes különbség, hogy konzumerben továbbra is a 802.11ac-s (Wi-Fi 5) termékekre van a legnagyobb igény. A korábbi szabványnak megfelelő termékek az eladások 64 százalékát tették ki, miközben a 802.11ax-nek (Wi-Fi 6) csak 24,5 százalék jutott a komplett bevételből.

A gyártó versenyét továbbra is a Cisco vezeti. Az amerikai vállalat WLAN-os forgalma 6,1 százalékot nőtt, mellyel a piac 38,4 százalékát tudhatja magáénak. Az IDC megjegyzi, hogy a Cisco részesedése csökkent az előző év második negyedévéhez képest, amikor a cég még 44,3 százalékkal állt az élen. A második helyen a HPE-Aruba áll 12,2 százalékkal, hála a 16,5 százalékos forgalomnövekedésnek. A dobogó legalsó fokát a Ubiquiti foglalja el 8,7 százalékkal. A szereplő figyelemre méltó, 49,7 százalékos forgalomnövekedést produkált az előző év második negyedévéhez képest. A negyedik helyre szinte azonos, 8,6 százalékos szelettel a Huawei futott be. A kínai gyártó még konkurensénél is nagyobb, mintegy 72,6 százalékos gyarapodást generált 2020 hasonló időszakához viszonyítva.