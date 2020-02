Átfogó felhős biztonsági platformot jelentett be a Cisco

A SecureX szolgáltatás felületére a cég saját biztonsági megoldásai, és külső termékek is becsatornázhatók.

Új online platformmal fogná össze biztonsági termékpalettáját a Cisco: a vállalat SecureX néven rajtoló megoldása áttekinthetőbb, automatizálható formába rendezné szolgáltatásait, egy közös felületen. A SecureX-et hamarosan a vállalat minden biztonsági termékéhez hozzácsomagolja.

A szolgáltatás a Cisco saját biztonsági kínálata mellett a külső termékeket is támogat - a vállalat szerint a szervezetek közel harmada több mint ötven különböző szolgáltatást használ párhuzamosan infrastruktúrájának védelmére, ezek kezelése pedig rendkívül összetett feladat. Ehhez biztosítana összevont, jól átlátható felületet a frissen bejelentett, felhő-natív SecureX.

A megoldás a cég ígérete szerint kevesebb mint 15 perc alatt munkába állítható, azzal pedig az adott szervezet teljes szélességében elemezhetők a biztonsági események és az adatforgalom, akár több mint 150 millió végpont esetében is. A szolgáltatással a titkosított adatforgalom elemzésére is lehetőség van, akár Google, AWS, Azure vagy privát adatközponti környezetekben is - ha pedig biztonsági kockázat bukkanna fel, az a Cisco Talos fenyegetéselemző megoldásával górcső alá is vehető.

Mindez a különböző doméneken átívelő, széles körű orkesztrációs és automatizációs képességekkel párosul, ráadásul minimális kódolást igényel, sőt az egyszerű, felhasználóbarát interfész akár anélkül is használatba vehető. A Cisco SecureX várhatóan idén júniustól lesz elérhető, a béta verziót ugyanakkor már korábban is lehetőség nyílik kipróbálni az érdeklődő szervezeteknek, ehhez érdemes feliratkozni a program várólistájára.