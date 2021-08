Bankot robbantott az Nvidia

A chiptervező forgalma egy évvel korábban még csak 3,87 milliárd dollár volt, amelyhez képest a már említett 6,5 milliárd mintegy 68 százalékkal magasabb. Az Nvidia befektetői számára ennél is jobb hír, hogy ezzel párhuzamosan a profit szabályosan kilőtt: míg a tavalyi második negyedévben 622 millió dollár maradt a kasszában, addig most 2,37 milliárd dollár, amely 282(!) százalékkal múlja felül a 2020 második negyedévében könyvelt összeget. A kimagasló számok mögött továbbra is a húzótermékek iránti, nehezen kielégíthető igény áll, a vállalat ugyanis jóformán minden dimenziójában nagyot nőtt.

Az egyes termékcsoportok közül továbbra is a GeForce generálja a legnagyobb forgalmat. Az elsősorban játékosoknak szánt, ám az utóbbi hónapokban a bányászok által is előszeretettel vásárolt videokártyákra 85 százalékkal ugrott meg a kereslet. Az Nvidia kommentárja alapján még akár ennél is nagyobb lehetett volna a kereslet, a piac ugyanis jóformán mindent azonnal felszippant, vagyis a szűk keresztmetszetet továbbra is a gyártás jelenti.

Érdekes adalék, hogy a kifejezetten bányászoknak készített CMP kártyákra a vártnál végül kisebb igény mutatkozott. Az Nvidia nagyjából 400 milliós forgalomra számított, amiből végül csak 266 millió, vagyis körülbelül harmadával kevesebb folyt be. Ennek oka részben bányászláz ideiglenes enyhülése lehet, miközben a fejlesztők már azon dolgoznak, hogy kiiktassák a frissített GeForce-ok bányászlimiterét.

A gaming mellett az adatközpontokba szánt termékek is egészséges növekedést produkáltak. A korábban Tesla néven futott kártyákból származó bevétel 35 százalékkal nőtt, 1,75-ről 2,37 milliárdra felrántva a befolyt összeget, amely ugyancsak rekordnak számít. A divízió teljesítményéhez a nagyjából két éve 6,9 milliárd dollárért felvásárolt Mellanox is hozzájárult. A különféle, nagyteljesítményű hálózati lapkákat és interkonnekt rendszereket tervező cég azóta beolvadt az vállalatba, így tavaly augusztus óta Nvidia (Mellanox) Networking néven működik tovább.

Bár a gaming és adatközpontos termékekhez viszonyítva relatíve alacsony forgalmaz generálnak a munkaállomásokba szánt professzionális kártyák (egykori Quadrók), a növekedést tekintve ezek vitték a prímet. Az 519 millió dolláros forgalom ugyanis rendkívül erős, az egy évvel korábbi 203 milliót mintegy 156 százalékkal múlja felül. Így már talán nem meglepő, hogy itt is új rekord született.

Végül, de nem utolsó sorban az autós termékek. Az elsősorban személygépjárművekbe szánt chipek és platformok forgalma 152 milliót hozott a konyhára, amely az egy évvel korábbi 111 millióhoz képest 37 százalékkal jobb. Az Nvidia 2025 környékére már egy 30 milliárd dolláros piacot vár, amelyből természetesen a lehető legnagyobb szeletet hasítaná ki, vagyis a következő években dinamikusan növekedhet az autós fejlesztések forgalma.

A következő negyedévre még magasabb, 6,8 (+/-2%) milliárd dolláros bevételre számít az Nvidia, ami közel 45 százalékos növekedést jelentene az előző év hasonló időszakához képest.