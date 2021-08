Sikerrel ostromolják az antibányász GeForce-ok védelmét

A VideoCardz.com híre alapján szoftver képes az idén kiadott GeForce RTX 3080, 3070, 3060 Ti, illetve 3060 bányászteljesítményének 68-70 százalékának kiaknázásra az ethash, vagyis az Ethereum kitermeléséhez használt algoritmus alkalmazásakor. Bár az így elérhető számítási teljesítmény elmaradt a korábban megjelent, limitáció nélküli kártyákétól, a bányászok egy részének már akár így is megérheti a játékosokat célzó LHR GeForce-ok beszerzése.

Az NBMiner készítői tovább dolgoznak a szoftver, így nem kizárt, hogy a következő verziók valamelyikével tovább emelkedik az elérhető számítási teljesítmény aránya. Ezzel párhuzamosan az ethash mellett más algoritmusok támogatása is megjelenthet, amely várhatóan még több bányásznak tenné vonzó alternatívává az új kiadású Ampere-alapú GeForce-okat.

Az NBMiner készítőinek munkássága elsősorban a játékosok számára lehet rendkívül rossz hír. Az elmúlt pár hónapban ármérséklődés mutatkozott a videókártyák piacán, mely háttérben nagyrészt az úgynevezett altcoinok árfolyamának egységes csökkenése állt. Az Ethereum 1700-1800 dollár környékére zuhant, ahonnan viszont mostanra 3000 dollár fölé kúszott vissza az árfolyam, profitábilissá téve a bányászatot.

Az "LHR" (Lite Hash Rate) GeForce-okat még májusban mutatta be az Nvidia, így reagálva a videókártyák piacán kialakult káoszra. Szűkszavú kommunikációjában az Nvidia nem részletezte, hogy pontosan milyen eszközzel limitálta az érintett GPU-k hash-teljesítményét, korábbi információk szerint azonban valamilyen hardveres megoldásról van szó. Bár a módosított kártyákkal továbbra is lehetett bányászni, azok a korábbi modellek releváns számítási teljesítményének nagyjából csupán felére voltak képesek, amely értéket most az NBMiner 70 százalék közelébe emelt.