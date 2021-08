A Vodafone is visszahozza az EU-s roamingdíjat a briteknél

Immár biztos, hogy az EE után a Vodafone angol leányvállalata is (újra) bevezeti ügyfelei számára a roaming felárat abban az esetben, ha azok az Európai Unió valamelyik tagországába utaznak, és ott használják mobiltelefonjukat. A brexietet követően erre a szolgáltatóknak egyébként minden lehetőségük meg is van, hiszen az átmeneti időszakot követően már nem vonatkozik rájuk az az uniós roamingrendelet, mely az EU-s tagországokban működő szolgáltatók számára előírja a roamingszolgáltatások felár nélküli biztosítását a nemzetközösség tagállamaiban.

A Vodafone UK hétfőn közölte, hogy a legtöbb tarifánál alkalmazni fog egy "legalább" 1 angol fontos napidíjat az uniós barangolás esetén - az új díjtétel csak az augusztus 11-től szerződő, vagy szerződést megújító ügyfelek esetében lesz majd érvényes. A cég 2022. január 1-től érvényes új díjszabásának része lesz egy új fair roaming (adat)használati limit is, melyet havi 25 GB-ban határozott meg a szolgáltató.

Az operátor legnagyobb helyi riválisa, a BT tulajdonában lévő EE június második felében jelentette be, hogy a július 7-től új szerződést kötő, illetve szerződést megújító ügyfelei számára 47 célország (köztük az összes uniós tagállammal, leszámítva Írországot) esetén 2 angol fontos (napi árfolyamon számolva körülbelül 820 forintos) napi átalányt fog számlázni roaming környezetben. Az ügyfelek ezt egy 30 napra szóló, 10 fontos (kb. 4100 Ft) "roaming-bérlettel" is kiválthatják.

Bár a mostani változások egyelőre csak a brit szolgáltatók ügyfeleit érintik, a roamingszolgáltatás árazása a szolgáltatás jellegéből fakadóan mindig kétoldalú tárgyalások során alakult ki (a nagy- és kiskereskedelmi árképzésbe azonban 2007-től fokozatosan belenyúlt az EU). A brexittel a brit és az EU-s szolgáltatók bizonyos keretek közt újra szabad kezet kaptak az árazás tekintetében, melyet az EE és a Vodafone jövő januártól ki is használ.

Egyelőre nem tudni, hogy a brit operátorok a nagykereskedelmi árképzéshez is hozzányúlnak-e, azaz a roaming partnerszolgáltatóktól is nagyobb összeget szednének be - ami kihathat az uniós tagországokból Nagy-Britanniába utazó mobilelőfizetők telekommunikációs költségeire.

A hazai leányvállalatnál mindenesetre nem várható változás: a Vodafone sajtóosztályán elmondták, hogy a Vodafone Magyarország ügyfelei továbbra is a Vodafone EU Roaming szolgáltatás részeként további költségek nélkül úgy roamingolhatnak az Egyesült Királyságban, mint bármely más EU-s tagállamban, sőt, a Vodafone EU Nemzetközi díjzónában is benne marad a továbbiakban is az Egyesült Királyság, vagyis azokban a csomagokban, ahol a benne foglalt perceket EU-s nemzetközi hívásokra is le lehet forgalmazni, az az Egyesült Királyságba is érvényes a továbbiakban is.