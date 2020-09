Pörgött nyáron a mobilnet, a roaming visszaesett

Alaposan átalakította a mobiltelefon-használati szokásokat az új koronavírus járvány idén nyáron, így hiába csengett le addigra a járvány első hulláma, a mobilos előfizetők idén nyáron jellemzően máshogy és máshol használták készülékeiket, mint a korábbi években - derül ki a Telenor Magyarország friss riportjából. Bár a két rivális, a Vodafone Magyarország és a Magyar Telekom nem hozott nyilvánosságra hasonló, összehasonlításra alkalmas adatokat, feltételezhető, hogy a másik két operátornál is hasonló volt a helyzet.

A Telenor ügyfelei a járványidőszak nyári hónapjaiban (júniustól augusztus végéig) közel 10%-kal több SMS-t küldtek és többet is telefonáltak, ráadásul a beszélgetések hossza is nőtt nagyságrendileg 10-15%-kal. A szolgáltató szerint a mobilos adatforgalom növekedési rátája minden korábbi időszakot felülmúlt, így az érintett időszakban 35%-kal nőtt a forgalom a szolgáltató mobilnet-hálózatán, elérve az 59 millió gigabájtot.

Szelfizik az operatív törzs (fotó: MTI)

A szolgáltató szerint ennek az lehet a kézenfekvő magyarázata, hogy a járvány miatt többen maradtak otthon vagy nyaraltak belföldön. Erre utalhat az is, hogy az idei és a tavalyi év augusztusát – azaz a legjelentősebb nyaralási hónapot – vizsgálva kiderült, hogy idén sokkal erősebb volt Budapesten és környékén az adatforgalom, mint 2019-ben. Pest megyén kívül az ország egészen eltérő pontjaira utaztak a mobilozók, feltehetően a többség hazalátogatott a családjához vagy feltöltődni utazott vidékre - állítják a szolgáltatónál.

A külföldi turizmus jelentős mértékben visszaesett a járvány kitörése óta, ezt tükrözi a szolgáltatók által regisztrált, külföldi partnereken keresztül zajló roaming-adatforgalom is. Nyárra, az utazási lazítások hatására a forgalom valamelyest visszakapaszkodott, de jól látszik, hogy csak a bátrabb utazók merészkedtek külföldre. A szezonális adatroaming-bajnok Horvátországban a tavalyi nyári forgalom felét érte el és a roaming-toplista tavalyi harmadik helyéről ezzel a hatodik helyre esett vissza, Németország, Ausztria, Olaszország, Románia és Franciaország mögé.

Magyarországon tavaly és idén nyáron is az Egyesült Királyságból, Romániából, Lengyelországból, Németországból és Ausztriából érkezők roamingoltak a legtöbbet, azonban a COVID-19 járvány hatására elmaradó turizmussal nyáron a vendégek mobilnet-forgalma is visszaesett - számol be a Telenor.