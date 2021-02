Újabb tíz évet kaphat az ingyenes roaming az EU-ban

Gyakorlatilag a teljes utazási stop kellős közepén előterjesztette a jövőre hatályát vesztő roamingrendelet megújult változatát az Európai Bizottság, melyben az EU végrehajtó szerve újabb tíz évre biztosítaná a nemzetközösség állampolgárai számára azokat a jogokat, melyek eddig is megillették őket, így elsősorban az EU-n belüli, felár nélküli mobilhasználatot (roam like home). Az új roamingrendelet-tervezet emellett néhány új elemet is tartalmaz.

A jelenleg érvényben lévő roamingrendelet több fázisban vezetett el oda, hogy 2017. június 15-től megszűntek az uniós állampolgárok számára a korábban több esetben számlasokkot okozó roaming többletdíjak. A Bizottság közleménye szerint a roam like home intézménye a bevezetése óta mintegy 170 millió EU-s állampolgár számára jelentette az extra költségektől mentes külföldi használatot, legyen szó üzleti vagy magáncélú utazásról.

A piacszabályozásnak köszönhetően a leglátványosabb változás a korábban külföldön szinte tabunak számító adathasználatban következett be: a Bizottság által rendelkezésre bocsátott adatok szerint uniós szinten 2019 nyarán 17-szer annyi adatot forgalmaztak okostelefonjaikkal az EU-s tagállamok állampolgárai más EU-s ország területén, mint az ingyenes roaming bevezetését megelőző évben, 2016 nyarán.

A jogszabály, mely mindezt lehetővé tette, 2022. június 30-án hatályát veszti, és mivel a Bizottság szerint továbbra sem garantált, hogy a piac önszabályozó módon, a fogyasztók számára kedvezően képes kezelni a roaming üzleti modelljét, ezért indokolt annak helyébe új, hasonló tartalmú kötelezettségeket bevezetni.

Az új, ma beterjesztett roamingrendelet-tervezet a díjak szabályozásán túl fontos új elemeket is tartalmaz. Így például a fogadó operátoroknak 2022-től már kötelező lesz a barangoló ügyfelek számára olyan minőségű szolgáltatást biztosítani, amit az otthoni hálózaton is kapnak - amennyiben ehhez a technológiai háttér a rendelkezésre áll. Mindez azt jelenti, hogy egy olyan előfizetőnek, akinek a díjcsomagja lehetővé teszi belföldön az 5G-s hálózatok használatát, annak a külföldi partnerhálózaton is biztosítani kell az 5G-s hozzáférést, ha az a partnerszolgáltatónál elérhető.

Az új roamingrendelet a fentiek mellett kitér a segélykérő szolgáltatások hatékonyabb igénybe vételének biztosítására (mely az egyszerű hanghívásokon túl lehetővé teszi a lokáció-átadás alapon működő segélykérő applikációk EU-s szintű használatát), illetve további csökkentést ír elő a nagykereskedelmi roamingdíjakra, vagyis azokra a díjakra, melyeket az operátorok egymásnak számlázhatnak ki, amikor külföldi partnerszolgáltató ügyfele veszi igénybe a hálózatukat.