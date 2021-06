Újra fizetős lehet Nagy-Britanniában a roaming

Újra bevezeti az uniós roamingdíjat a legnagyobb brit mobilszolgáltató, a BT tulajdonában lévő EE, igaz, nem pontosan abban a formában, ahogy azt korábban, a 2017-es roamingrendelet hatályba lépése előtt (amikor Nagy-Britannia még az EU tagja volt) alkalmazták. A cég bejelentette, hogy a július 7-től új szerződést kötő, illetve szerződést megújító ügyfelei számára 47 célország (köztük az összes uniós tagállammal, leszámítva Írországot) esetén 2 angol fontos (napi árfolyamon számolva körülbelül 820 forintos) napi átalányt fog számlázni roaming környezetben. Az ügyfelek ezt egy 30 napra szóló, 10 fontos (kb. 4100 Ft) "roaming-bérlettel" is kiválthatják.

A döntés gyökeresen ellentmond a szolgáltató korábbi, a BREXIT-tárgyalások során kommunikált, illetve az átmeneti időszakot lezáró korábbi álláspontjának, melyben a brit mobilpiac összes szereplője osztozott. A cégek - noha erre egyébként minden törvényi lehetőségük megvan - korábban egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy nem fognak semmiféle felárat számlázni ügyfeleiknek abban az esetben, ha valamelyik uniós tagországban használják mobiltelefonjukat, vagyis effektíve minden marad úgy, mintha Nagy-Britannia el se hagyta volna az EU-t.

Találkozzunk, idén is lesz SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Hosszú hónapok bezártsága után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Hosszú hónapok bezártsága után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Találkozzunk, idén is lesz SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Hosszú hónapok bezártsága után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Az EE mellett egy másik piaci szereplő is változtat a roaming árszabáson a nyáron, igaz, az ügyfelek számára jóval kevésbé megterhelő mértékben: az O2-nél jön a 25 GB-os fair use roaming adatsapka, amit elérve a szolgáltató minden további GB felhasználásáért 3,5 angol fontot számláz majd, míg a Three 20 GB-ról 12 GB-ra csökkenti az EU-s fair use adatforgalmi limitet.

Bár a mostani változások egyelőre csak a brit szolgáltatók ügyfeleit érintik, a roamingszolgáltatás árazása a szolgáltatás jellegéből fakadóan mindig kétoldalú tárgyalások során alakult ki (a nagy- és kiskereskedelmi árképzésbe azonban 2007-től fokozatosan belenyúlt az EU). A BREXIT-tel a brit és az EU-s szolgáltatók bizonyos keretek közt újra szabad kezet kaptak az árazás tekintetében, az EE pedig elsőként jelezte szándékát, hogy a roamingból igenis többletbevételre számít, melyet ígérete szerint a belföldi hálózatok fejlesztésére fordít majd.

Egyelőre nem tudni, hogy az EE a nagykereskedelmi árképzéshez is hozzányúl-e, azaz a roaming partnerszolgáltatóktól is nagyobb összeget szedne be - ami kihathat az uniós tagországokból Nagy-Britanniába utazó mobilelőfizetők telekommunikációs költségeire.