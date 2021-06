Alaposan átszervezi felsővezetését az Intel

Szűk fél évvel elnök-vezérigazgatói kinevezése után Pat Gelsinger hozzálátott az Intel felsővezetésének átalakításához. Távozik Navin Shenoy, aki összesen mintegz 26 évet töltött a chipgyártó kötelékében. Shenoy épp a legutóbbi, 2016-os átszervezésnél lépett eggyel feljebb, átvéve a kiebrudalt Kirk Skaugen helyét a Client Computing Groupnál ahonnan végül a Data Platforms Grouphoz került. A veterán szakember távozásának pikantériája, hogy pár éve ő is szerepelt az Intel következő lehetséges elnök-vezérigazgatói között, amely pozíciót először Bob Swan, majd idén februárban végül Gelsinger kapott meg.

Ugyancsak érdekes lépés, hogy Gelsinger egy korábbi VMware-es kollégáját, a 35 év szakmai tapasztalattal rendelkező Greg Lavender ültette az Intel egy újonnan létrehozott egyik műszaki igazgatói székébe. Lavender ezzel a frissen létrehozott Software and Advanced Technology Group CTO-ja lesz, amely értelemszerűen a chipgyártó különféle szoftveres fejlesztéseiért felel. A szakember három és fél év után hagyta ott a VMware-t régi-új főnöke kedvéért. A Ciscót és a Sunt is megjárt veterán feladata tehát a szoftveres munkálatok irányának meghatározása lesz. Gelsinger már az Intelhez való visszatérésének első pletykái után kihangsúlyozta, hogy a jövő a szoftverben van ("The future is software!"), így nem csoda, hogy vezetése alatt nagyobb hangsúlyt kapnak az elsősorban különféle hardvereket tervező és gyártó Intelnél a szoftveres fejlesztések.

A 2000 novembere óta az Intel kötelékében dolgozó Sandra Rivera a Datacenter and AI termékekkel foglalkozó részleg ügyvezető alelnöki (és igazgatói) pozícióját foglalhatja el. Érdekesség, hogy Rivera ezt megelőzően a HR-nél húzott le bő 2 évet, korábban viszont az Intel hálózatos termékeivel foglalkozott. Mostantól már a Xeonok és az FPGA-k, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó gépi tanulásos megoldások jelentik a szakember munkájának középpontját.

Nick McKeown a feljebb említett Greg Lavender mellett a másik Intelen (félig-meddig) kívülről érkező szakember. McKeown az ugyancsak újonnan alapuló Network and Edge Group ügyvezető alelnöke (és igazgatója) lesz. Az új csoport gyakorlatilag a Network Platforms Group, az Internet of Things Group, valamint a Connectivity Group egyesítését takarja. McKeown eddig részmunkaidőben látott el magas rangú technikai tanácsadói (fellow) szerepet az Intelnél, ahova a Barefoot Networks 2019-es felvásárlásával került. A szóban forgó céget egyébként McKeown alapította egy társával együtt.

Végül, de nem utolsó sorban Raja Koduri is új pozíciót kapott. A szakmában jól ismert technikai guru az ugyancsak újonnan formálódó Accelerated Computing Systems and Graphics Group vezetéséért felel majd. Ez röviden a különféle GPU-s, illetve szerveres gyorsítóchipek fejlesztését viszi majd, amelyben az Intel továbbra is nagy piaci potenciált lát. Koduri 2017 őszén került a konkurens AMD-től az Intelhez, ahol azóta is a GPU-s fejlesztések jelentik a legfőbb munkáját. Ennek első gyümölcsei várhatóan idén érnek be az Intel első nagy teljesítményű grafikus processzorainak formájában.