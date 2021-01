Elnök-vezérigazgatónak jön vissza Gelsinger az Intelhez

Swan mostani távozásánál meglepőbb, hogy ennyire hosszúra nyúlt az utódlási folyamat. A vállalat egykori pénzügyi igazgatója ugyanis Brian Krzanich váratlan, 2018 júniusi lelépése után, szinte egyik napról a másikra találta magát a elnök-vezérigazgatói székben, kinevezése pedig első körben csupán ideiglenes volt. Az igazgatótanács akkor több hónapos keresgélés után sem talált jobb szakembert a vállalat élére, így Swan végül kettő és fél évig foglalhatta el az elnök-vezérigazgatói széket.

HATTYÚDAL

Eredeti pozíciójából adódóan ugyanakkor mindvégig nyilvánvaló volt, hogy nem Swan az ideális személy a vállalat élére, így az elmúlt két évben szinte folyamatosan téma volt a leváltása. Ezt az egykori pénzügyi igazgató sem vitatta, aki már ideiglenes kinevezésekor elmondta, hogy nem szeretné hosszútávon vezetni a chipgyártót. A magyarázat egyszerű: Kinevezése előtt Swan csupán két évet töltött el az Intel kötelékében, ahova 2016 októberében került pénzügyi igazgatóként. A szakember korábban egy évet húzott le a General Atlantic befektető cégnél, melyet megelőzően közel 10 éven át volt az eBay pénzügyi igazgatója. Az elsősorban pénzügyi kompetenciával rendelkező Swan tehát felvezetőipari munkatapasztalat nélkül érkezett az Intelhez, ahol csak a körülmények szokatlan összjátékával érhetett fel alig két év leforgása alatt a struktúra csúcsára.

Bár az igazgatótanács látszólag elégedett volt a szakember ideiglenes kinevezése alatti munkájával, maradása mellett sokkal nyomosabb érvet jelenthetett, hogy Krzanich távozásakor egyszerűen nem volt jobb szakember az előkelő pozícióra. 2018 őszén még több névről is pletykált az iparág, ám a listáról pár hónap leforgása alatt minden név kiesett . A potenciális elnök-vezérigazgatók között állítólag szerepelt Bob Swan közvetlen elődje, Stacy Smith is, aki kereken 10 évig volt a gyártó pénzügyi igazgatója.

Az azóta távozott Smith mellett még jó néhány név szerepelt az állítólagos jelöltlistán. Navin Shenoy vagy Murthy Renduchintala mellett az esetlegesen kívülről érkező Sanjay Jha és Anand Chandrasekher nevét is többen emlegették. A Bloomberg korábban Smith mellett az Inteltől elmúlt pár évben távozott Renee James, Diane Bryant és Kirk Skaugen triót is felhozta, akik közül utóbbinak lehetett reális esélye harcba szállni az elnök-vezérigazgatói pozícióért. Bryant azonban végül a Broadcomhoz, Skaugen pedig a Lenovóhoz szerződött. Korábban ugyancsak felmerült az Intelnél szép karrier futott Pat Gelsinger személye is, ám a VMware elnök-vezérigazgatója még annak melegében cáfolta, hogy érdekelné a korábbi munkaadójánál megüresedett patinás pozíció.

Gelsinger 2018 nyarán szokatlan módon egy tweetben szögezte le, hogy imádja a VMware vezérigazgatóit székét, így azt még korábbi munkaadója kedvéért sem hagyná el. Az elmúlt kettő és fél év során azonban valamiért megváltozott a veterán szakember álláspontja, de azt egyelőre nem tudni, hogy a VMware-nél történt valami, vagy az Intel igazgatótanácsától érkezett egy sokadik, immár visszautasíthatatlan ajánlat.

Az iparági veterán úgy ismeri a (régi) Intelt, mint a tenyerét, 2009 őszéig ugyanis kereken 30 évet húzott le régi-új munkaadójánál. Glesinger 1979, azaz diplomája megszerzése óta dolgozott az chipgyártónál, ahol számos különféle pozíciót töltött be. Többek között jelentős szerepet játszott a 80286 és 80386 processzorok fejlesztésében, a 80486-nak pedig már vezető tervezője volt. Gelsingert 1992-ben nevezték ki az Intel Architecture Group műszaki vezetőjévé, majd az asztali processzorokért felelős vezetővé, 2000-ben pedig az Intel első műszaki igazgatója lett. Első munkahelyéről végül 2009 őszén távozott egy nagyszabású vezetői átszervezés keretében. Ezt követően három évig az EMC Storage Group vezetőjeként az adattárolási termékek fejlesztéséért felelt, ahonnan 2012-ben a VMware elnök-vezérigazgatói székébe ült át, amelyből csak pár hét múlva áll fel.

Gelsinger tehát nem csak a chiptervezés és a felvezetőipar, hanem a nagyvállalati informatika és vállalatvezetés területén is rendkívül értékes tapasztalatokkal rendelkezik, melyek fényében ideális választásnak tekinthető az Intel élére. Mindezekre szükség is lesz, a chipgyártó ugyanis számos problémával találta szemben magát az elmúlt években. Az újabb csíkszélességek kifejlesztése mellett a közvetlen konkurensek erősödése is szokatlan kihívásokat görgetett az útba, melyeken az utóbbi időben már a cég aranykorában összeszedett dinamika sem volt képes átlendíteni az Intelt.

Az új elnök-vezérigazgatónak tehát bőven lesz munkája: vissza kell fordítani a Krzanich-érában több fronton megindult lassú hanyatlást. Meg kell oldani a gyártással kapcsolatos problémákat, illetve kezdeni kell valamit az ARM-mal, ami az okostelefonos piac kisajátítása után az Intel számára oly fontos PC-piacot kezdte el ostromolni. Végül, de nem utolsó sorban az AMD térnyerését is meg kellene fékezni, az egyetlen x86-os konkurens ugyanis lassan, de biztosan csábítja át az Intel számára kritikus fontosságú piacok vásárlóit. A befektetők bíznak Gelsinger szaktudásában, hisz az új elnök-vezérigazgató érkezésének hírére nagyjából 8 százalékot ugrott az Intel papírjainak értéke.