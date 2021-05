Nyáron nyílik az első Google-bolt

Idén nyáron a tervek szerint megnyitja első, fizikai üzletét a Google a New York-i Chelsea negyedben. A vállalat célja, hogy az üzletbe látogatók a teljes hardver-termékpalettával, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokkal megismerkedhessenek, illetve vásárlást követően személyesen is tanácsot kérhessenek az üzletben dolgozó szakértőktől.

A koncepció gyakorlatilag egy az egyben az évek során rendkívül sikeressé fejlődött Apple Store modellt másolja, ugyanakkor nem mindenkinek jött be a fizikai üzlethálózat üzemeltetése, a Microsoft például tavaly kiszállt a hagyományos kiskereskedelemből és végleg bezárta fizikai boltjait.

Atlassian felhasználók, gyülekezzetek! (x) Június 8-10. között ismét lesz META-INF Atlassian Day. Az eddigi legizmosabb előadói lineup, nemzetközi előadókkal. Fókuszban az új Cloud és Data Center megoldások. Június 8-10. között ismét lesz META-INF Atlassian Day. Az eddigi legizmosabb előadói lineup, nemzetközi előadókkal. Fókuszban az új Cloud és Data Center megoldások.

Atlassian felhasználók, gyülekezzetek! (x) Június 8-10. között ismét lesz META-INF Atlassian Day. Az eddigi legizmosabb előadói lineup, nemzetközi előadókkal. Fókuszban az új Cloud és Data Center megoldások.

A cég szerint a Google Store-ban egyebek mellett Pixel okostelefonok, Nest okosotthon-komponensek, Fitbit viselhető eszközök és Pixelbookok egyaránt megtalálhatóak lesznek, a bemutatótér egyik lényeges funkciója pedig az lesz, hogy a potenciális vásárlók a teljes Google ökoszisztémát egy helyen láthassák működés közben.

A szaküzlet a Google webáruházának átvevőpontjaként és egyfajta szervizpontként is üzemel majd, így a megrendelések felvétele mellett a meghibásodott termékek is leadhatók lesznek a Google Store-ban, illetve bármilyen beállítási és egyéb műszaki segítség is kérhető az üzlet alkalmazottaitól.

A Google korábban is megpróbálta már megvetni a lábát a hagyományos kiskereskedelemben, a cég jobbára dedikált áruházi standokkal volt jelen különféle nagyáruházakban, ám a mostani boltnyitás ennél jóval látványosabb kereskedelmi jelenlétet feltételez. A New York-i bolt megnyitásának pontos időpontját egyelőre nem közölte a cég, illetve egyelőre a további esetleges boltnyitási tervekről sem árult el semmit a Google.