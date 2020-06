Bezárja fizikai boltjait a Microsoft

Maroknyi üzlet kivételével világszerte bezárja fizikai üzleteit a Microsoft, azok helyett pedig szinte teljes egészében az online értékesítésre fókuszál majd. Nem a koronavírus-járvány miatti óvintézkedésről van tehát szó, a vállalat jelen állás szerint végleg lehúzza a rolót a hagyományos boltokban.

Ahogy a cég a lépést bejelentő közleményében hangsúlyozza, online kereskedelmi felületei, beleértve a Microsoft.com-ot, illetve az Xbox és Windows platformok online boltjait, havi mintegy 1,2 milliárd embert érnek el, világszerte 190 piacon, az online eladások ráadásul folyamatosan növekednek. Bár a vállalat nem tért ki a fizikai üzletek teljesítményére, azok jó eséllyel nem váltották be a hozzájuk fűzött várakozásokat, főleg miután a Microsoft kínálatát elsöprő többségben digitális termékek teszik ki.

Bizonyos "zászlóvivő" fizikai üzleteket a cég továbbra is megtart majd, többek között Londonban, New Yorkban, Sydney-ben és nem meglepő módon Redmondban is, ezeket a helyiségeket "Microsoft Expereience Centerekké" alakítja át, amelyekben a vásárlók kipróbálhatják, kézbe vehetik a cég eszközeit, illetve tájékoztatást is kaphatnak azokról. Az egyelőre nem világos, klasszikus bolti szerepüket megtartják-e ezek az átalakított helyszínek.

A vállalat eddigi eladóit is megtartja majd, azok ugyanakkor a későbbiekben sales, betanítási és támogatási feladatokat látnak majd el az egyéni, illetve a kis- és nagyvállalati ügyfelek számára. Ezeket a pozíciókat egyébként az érintett alkalmazottak már a koronavírus-járvány alatti bezárások során is elkezdték betölteni, ez az átállás folytatódik majd a tervek szerint a későbbiekben is.