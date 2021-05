Szerény újításokat hozott a Windows 10 tavaszi frissítése

Megkezdte idei első nagyobb Windows 10 frissítésének terítését a Microsoft: a Windows 10 21H1, vagy May 2021 Update-ként is ismert, 19043-es build számú verzió közvetlen elődjéhez hasonlóan nem hoz hatalmas változásokat. A frissítés több lépcsőben minden felhasználóhoz eljut - így a Microsoft aránylag gyorsan el tudja csípni az új verzióval esetlegesen felmerülő hibákat, mielőtt azok még szélesebb közönséget érintenének.

Az egyik első, szabad szemmel is látható újítás a Fájlkezelőben (File Explorer) található, ahol a Microsoft több év után modernizálta az ikonokat. A kulcsíny mellett az alkalmazás működéséhez is hozzányúltak a fejlesztők, mely az ígért szerint lényegesen gyorsabb lett, különösen a keresősáv tekintetében. Utóbbi működésére lassan másfél éve, a November 2019 csomag óta panaszkodtak a felhasználók, tehát a Microsoft most egy régi tartozását törlesztette.

Apró, illetve vélhetően viszonylag kevés felhasználó számára jelent segítséget, hogy a Windows Hello biometrikus beléptetőrendszer kétkamerás támogatást kapott, amely elsősorban bizonyos táblagépeknél lehet hasznos. A keményvonalas felhasználók számára jó hír, hogy a Windows Sandbox és a WDAG (Windows Defender Application Guard) is fejlődött.

Eddig a konténer runtime-ja egyezett a gazdarendszerével, mostantól azonban a runtime a mindenkori konténerhez igazított, illetve optimalizált. Ennek hála lényegesen gyorsabb működést ígér mindkét említett alkalmazásban a Microsoft. További apró változtatás, hogy immár a Windows Sandboxban is a Chromium-alapú Microsoft Edge böngésző az alapértelmezett. Szintén kisebb, elsősorban a távmunkát, illetve annak adminisztrációját végző felhasználók számára lehet hasznos változtatás, hogy a WMI GPSVC teljesítményoptimalizáción esett át.

A Microsoft szerint a 21H1 jelölésű csomag az előző, 20H2-t futtató PC-k döntő többségére könnyedén telepíthető. Ugyancsak pozitívum, hogy a tavaszi frissítés a korábbiaknál lényegesen fürgébben települ, a folyamathoz szükséges idő a havi kumulatív csomagoknál látottakhoz hasonló. A 21H1 egyébként több, mint két tucat hibát is kijavít, melyek teljes listáját blogján tette közzé a Microsoft.

A szerény változtatásokat hozott tavaszi frissítést követően lényegesen nagyobb ráncfelvarrást hozhat az őszre datált "Sun Valley" kódnevű csomag. Az előzetes hírek szerint a fejlesztők a Start Menü mellett több egyéb, a felhasználók által rendszeresen használt felület dizájnjához is alaposabban hozzányúlnak.