Több UX újítást is hoz a Windows 10 legújabb Insider kiadása

Érdekes változtatásokat hoz a Windows 10 napokban a Dev Channelre feliratkozott felhasználók számára kiadott, Insider kiadása. A 21337-es build a szokásos kisebb-nagyobb csiszolások és bugjavítások mellett a rendszerhez csomagolt alkalmazásokon és a felhasználói felületen is farag.

Rugalmasabbá válnak többek között a virtuális asztalok: a felületek sorrendjét a felhasználók az új tesztverzióban már tetszőlegesen átrendezhetik - ehhez elég Task View nézetben az egérrel a kívánt helyre húzni a kiszemelt virtuális asztalt. Emellett az új buildben a könnyebb áttekinthetőség végett már lehetőség nyílik az asztaloknak egymástól különböző háttérképeket is beállítani.

A fájlkezelőnek is jutott figyelem, annak felhasználói felületén alapértelmezett nézetben nagyobb hézagok kerülnek az ablakban sorakozó fájlok és könyvtárak közé, amivel a Microsoft igyekszik igazodni a manapság népszerű UX trendekhez, illetve az érintőkijelzős eszközökön is egyszerűbbé tenné a fájlkezelő használatát. Igény szerint ugyanakkor a beállítások között a korábbi, kompaktabb kialakítás is visszaállítható.

Ezzel párhuzamosan a cég függetleníti a Jegyzettömb alkalmazásának frissítéseit az új Windows verzióktól, az egyszerű szövegszerkesztő új kiadásait a felhasználók már a Microsoft Store-on keresztül szerezhetik be - a szoftver továbbá új ikont is kap. Mindeközben a vállalat terminál alkalmazása, a Windows Terminal is a rendszerhez csomagolt "inbox" appá avanzsál, frissítései ugyanakkor továbbra is a Microsoft Store-on keresztül érkeznek majd. Hasonló a helyzet a Power Automate Desktoppal is, a felhasználói interakciókat, billentyűleütéseket, kattintásokat mimikáló automatizációs szoftvert a Windows 10 felhasználók plusz költség nélkül vehetik majd igénybe.

Említést érdemel továbbá a 21337-es builddel érkező Auto HDR funkció is, ez utóbbi, ahogy nevéből sejthető, a HDR-képes gamer PC-ken automatikusan bekapcsolja a szebb színmegjelenítést már több mint ezer, a funkciót támogató DirectX 11-es és 12-es játéknál. A további javításokkal és a rendszerverzió ismert problémáival kapcsolatos részletekért érdemes felkeresni a Microsoft vonatkozó blogposztját.