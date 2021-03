Átrajzolt ikonokkal jön a 21343-as Windows 10 Insider Preview

Tovább csinosítja a Windows 10-et a rendszer legfrissebb Insider Preview kiadása. A Dev Channelen elérhető, 21343-as build átrajzolt ikonokat hoz a Windows 10 fájlkezelőjébe, illetve a Windows Sandbox és a Microsoft Defender Applicaton Guard (MDAG) háza táján is végez némi tatarozást - mindezt a szokásos csiszolások és bugjavítások mellett.

Az ikonok frissítését a Microsoft nem most kezdte, korábban többek között a Jegyzettömb, illetve a Szövegfelolvasó ikonjait is újratervezte. Most a cég fájlkezelőjén a sor, abban az olyan főkönyvtárak, mint a Dokumentumok, Képek vagy Videók kapnak új, színes mappa ikonokat, amelyekkel a vállalat reményei szerint első pillantásra is könnyebben megkülönböztethetők lesznek - emellett a meghajtók, illetve a Lomtár ikonja is megújul, a későbbiekben pedig a Microsoft a rendszer további grafikai elemeinek hasonló frissítését ígéri.

Az MDAG, illetve a Windows Sandbox újítása, hogy azok alatt a 21343-as builddel a host rendszer futtatókörnyezete helyett már egy új, dedikált runtime dolgozik, amelyet a Microsoft kifejezetten a konténeres feladatokhoz optimalizált. A pehelysúlyú runtime-nak hála a vállalat mindkét szoftver esetében gyorsabb felállási időt ígér. A Windows Sandbox mindezek mellett az új, chromiumos Edge böngészőt is megkapja a legújabb Insider Preview kiadással.

A fentieken túl a Microsoft a Start menü Windows Administrative Tools könyvtárát Windows Tools néven viszi tovább, illetve a Fájlkezelőben egyszerűbbé teszi az egyes fájlok átnevezését, azok nevén belül szerkesztés közben már a CTRL-t és a jobbra vagy balra mutató nyilakat lenyomva lehet a szavak között mozgatni a kurzort, illetve a CTRL+Delete vagy CTRL+Backspace kombinációkkal egész szavak törlésére is lehetőség van - ahogy azt a rendszer más felületein is megszokhattuk. A változtatások, illetve bugjavítások teljes listája elérhető a Microsoft kapcsolódó blogposztjában.