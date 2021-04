Stagnál a Seagate forgalma és nyeresége

A merevlemezgyártó bevétele és nyeresége bár egyaránt stagnál, viszonylag magas szinten ragadtak be a fontosabb mutatók. A vállalat forgalma 2,73 milliárd dollár volt 2021 első három hónapjában, amely szerény fél százalékkal múlja felül az egy évvel korábbit. Az ehhez társuló profit sem gyarapodott sokkal nagyobb mértékben. A kasszában maradt 329 millió dollár 2,8 százalékkal több az egy évvel korábbi 320 milliónál.

A stabil számok mögött elsősorban a töretlenül erős adatközpontos igények állnak. Ahogy a különféle piackutatásokból és jelentésekből kiderült, az elmúlt hónapokban szokatlanul sok kiszolgáló (és tároló) fogyott, amelyek egy számottevő részébe továbbra is merevlemezek kerülnek. A vállalat jelentése megjegyzi, hogy a nagyvállalati termékeken belüli üzleti kritikus modellekre is nőtt a kereslet. A Seagate szerint nagyvállalati igények mellett a videós és képi anyagok tárolásához kínált modellekből is több fogyott az előző negyedévben.

Érdekes kérdés, hogy a kliensekbe, azokon belül is a személyi számítógépekbe szánt termékekkel mi a helyzet. A vállalat erről erősen hallgat, ugyanis mindössze annyit közölt, hogy az asztali PC-kbe szánt merevlemezek iránt stabil volt a kereslet. Az, hogy számszerűen ez mit jelent, nem derül ki, a Seagate ugyanis egy ideje nem közli piacokra bontva az eladásokat, csupán két termékcsoportról beszél: HDD-k és egyéb termékek. Utóbbiba elsősorban az SSD-k, illetve a kiegészítő adatközpontos termékek tartoznak. A két kategória közti súlybeli eltérést jól szemlélteti, hogy míg tisztán merevlemezekből közel 2,5 milliárd, addig az egyéb kategóriából mindössze 238 millió dollár folyt be.

A szándékos takargatás mögött minden bizonnyal a kliensmerevlemezek iránti, az elmúlt években kirajzolódott jelentősen kisebb kereslet áll. A megfizethető szintre mérséklődött SSD-k miatt a PC-k többségéből már teljesen kimaradnak a merevlemezek, és bár a Seagate is kínál flash-alapú meghajtókat, ezen a piacon lényegesen kisebb súllyal bír a márka, amelynek egyik oka a lényegesen nagyobb verseny. Nem csoda, hogy a vállalat egy ideje már inkább az adatközpontos fejlesztésekre fókuszál, ezen a piacon ugyanis még jó darabig biztosan egészséges lesz a kereslet a nagyobb kapacitású, költséghatékony merevlemezekre.