50 terás HDD-k 2026-ban

Pár éven belül kereskedelmi forgalomba is elhozná a HAMR rögzítési technológiát a Seagate, amely a fejlesztésre alapozva 50 terabájtos HDD-ket vetít előre.

Nagyjából hat év alatt kettő és félszeresére növelné merevlemezeinek maximális tárkapacitását a Seagate. A tetemes ugráshoz a hosszú évek óta fejlesztett HAMR technológiát alkalmazza a vállalat, melynek hála jelentősen növelhető a lemezek bitsűrűsége. A vállalat reményei szerint a óriási előrelépésnek hála versenyben maradhatnak a NAND-alapú SSD-kkel, amelyek az elmúlt években nem csak a kapacitást, de a megbízhatóságot és a tempót nézve is nagy javuláson mentek keresztül.

A közeljövőre még viszonylag szerény terveket közölt a Seagate, amely jövőre 18 és 20 terabájtos HDD-ket dobna piacra, rendre CMR és SMR alapokon. A 2026-os célhoz már a régóta dédelgetett HAMR-t veti be a gyártó. A kapacitás növelésével kapcsolatos legnagyobb probléma, hogy az egyre nagyobb adatsűrűségű médiumokon egyre kisebb terület áll rendelkezésre az adatbitek tárolására, ami ahhoz vezet, hogy a merevlemez működése során keletkező hő hatására az adatok mágnesesen instabillá válnak, azaz módosulnak vagy törlődnek, amely értelemszerűen adatvesztést eredményezhet.

Ezen problémára ad választ a HAMR, amelynél a hagyományos hordozórétegnél stabilabb mágneses jellemzőkkel bíró felületet az írás előtt lézerrel felmelegítik, majd ezután írják rá az adatokat. A lézer csupán az írandó bitek tárolására szolgáló területeket melegíti fel, amely az írás után lehűlve stabilizálja a rögzített mágneses jelet. Az eljárás kísértetiesen hasonlít a magnetooptikai meghajtókban használt technológiára, ám amíg az MO meghajtók esetében az olvasás is a lézer és egy optikai szenzor segítségével történik, a HAMR a mai merevlemezekben használatos olvasófejet használ az adatok olvasására, így a meglevő technológiákat és tapasztalatokat újra lehet hasznosítani, és az előállítása sem túlságosan költséges, habár a gyártási folyamathoz bizonyos helyeken komolyabban hozzá kell nyúlni.

A vállalat előrejelzése szerint az első HAMR-alapú lemezek adatsűrűsége négyzethüvelykenként akár 4-5 terabit is lehet, vagyis egy hagyományos, 3,5 hüvelykes HDD kapacitása elérheti majd a 80-100 terabájtot is. Az első működőképes HAMR HDD-ket nagyjából két éve prezentálta kiemelt partnereinek a Seagate, elsősorban tapasztalatszerzési céllal. Az továbbra sem világos, hogy mikor kerülhetnek kereskedelmi forgalomba a HAMR-t alkalmazó első termékek, de a gazdaságosság jegyében először várhatóan az utolsó gigabájtokat is kipréseli a CMR/SMR technológiákból a gyártó.