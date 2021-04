A vártnál is nagyobb memória áremelkedés jön

Az piackutató szerint az OEM-ek és a memóriagyártók heves alkudozásában egyelőre előbbiek állnak jobban, amely az előzőleg várt 13-18 helyett tíz százalékponttal magasabb emelkedést jelentene. Az esetleges, korábbinál is nagyobb növekedés nem csak a különféle személyi számítógépek és memóriamodulok, hanem jóformán minden, DRAM-ot nagyobb kapacitásban alkalmazó termék árára hatással lehet.

A TrendForce szerint az emelkedés végleges mértéke azon múlik majd, hogy melyik memóriagyártó mekkora kapacitást allokál a különféle termékekre, vagyis milyen lesz a végleges termékmix. A piackutató szerint a vártnál magasabb áremelkedés mögött részben az OEM-ek agresszív stratégiája áll, mellyel versenyfutásban igyekeznek kiszolgálni az elmúlt hónapokban kilőtt vásárlói igényeket. Ahogy az előző héten már a HWSW megírta, ritkán látott mértékben, 55,2 százalékkal nőtt az idei első negyedévben leszállított PC-k darabszáma. A növekedést a gyártók nehezen tudják kiszolgálni, amely természetesen az egyes beszállítókra, illetve az azokkal kötött megállapodásokra is hatással van.

A piackutató megjegyzi, hogy a szokatlanul magas keresletet egy szezonális hatás tovább erősíti, az ODM-ek ugyanis jellemzően a második negyedévben növelik a különféle notebookok gyártási volumenét, amely önmagában 8 százalékos gyarapodást eredményez. A TrendForce szerint mindezzel kvázi borítékolható, hogy végül nagyobb, 23-28 százalékos áremelkedés következik. A memóriagyártók viszonylag kényelmes helyzetben vannak. Az oligopol piaci szerkezet miatt a gyártók az agresszív verseny helyett inkább a mindegyikőjük számára előnyösebb, békés szimbiózist preferálják a profit maximalizálásához.

Mi lesz a videókártyákkal?

A szerverek, PC-k, illetve okostelefonok mellett a videókártyák fogyasztanak jellemzően nagyobb kapacitásban DRAM-okat. Ennek megfelelően valószínűleg a már amúgy is drága és erősen limitált elérhetőségű termékekre is hatással lesz a jelentős memória áremelkedés, tovább rontva a vásárlók szemszögéből már amúgy is tragikus helyzeten.