Kisebb ráncfelvarrásokkal jön a Windows 10 őszi frissítése

Megkezdte idei második nagy Windows 10 frissítésének kiadását a Microsoft: a Windows 10 20H2 vagy October 2020 Update-ként is ismert, 19042-es build számú új verzió már nem csak az Insider tesztelőkhöz, hanem több lépcsőben minden felhasználóhoz eljut. A frissítés nem hoz hatalmas változásokat, de azért akadnak benne említést érdemlő újdonságok - egyebek mellett ez az első stabil Windows 10 kiadás, amely a chromiumos Edge böngészővel előre telepítve érkezik.

Az első, látványosabb újítás a Start menüben csíphető el, abban a különböző alkalmazásokhoz tartozó csempék már áttetsző hátterükkel automatikusan igazodnak a rendszerszinten alkalmazott megjelenítési témákhoz. Az értesítések is fejlődnek, azok bal felső sarkában már a hozzájuk tartozó app ikonja is megjelenik, így kapásból látható, mely szoftvertől származnak.

A Settings vagy Beállítások menü is okosodik, abba a Microsoft újabb elemeket emel át a klasszikus Vezérlőpult felületéről - illetve a kijelzőre vonatkozó beállításoknál végre lehetőség van frissítési ráták manuális állítására is. A frissítés az érintőkijelzőkkel is barátságosabbá teszi a rendszert, a hibrid eszközökön a Windows 10 20H2 már automatikusan bekapcsolja a tablet üzemmódot.

Ugyancsak említést érdemel az Alt+Tab billentyűkombináció felturbózása, azzal már nem csak az asztali alkalmazások között váltogathatunk, de az Edge böngésző megnyitott lapjai között is, ez utóbbi persze igény szerint ki is kapcsolható. A rendszerrel az említett, Chromiumra építő Edge böngésző is megérkezik - noha utóbbi már jó ideje letölthető, a mostani Windows 10 kiadás a rendszer első, stabil verziója, amelyben alapértelmezetten ott van a Microsoft újratervezett böngészője.

Mindezek mellett a vállalati felhasználókat is több újítás célozza, az új verzió kiterjedtebb MDM (Mobile Device Management) funkcionalitást hoz, illetve a Microsoft Defender Application Guard for Office támogatásának hála a cégen kívüli forrásból érkező Office dokumentumok izolált konténerekben nyithatók meg, védve az adott felhasználó gépét, illetve a céges hálózatot is a potenciális fenyegetésektől. A Hololens 2 kiterjesztett valóság szemüvegeket használó vállalatok a Windows Autopilot for Hololens érkezésének örülhetnek, azzal az headsetek kezdeti beállításai és deployment feladatai automatizáltan elvégezhetők.

A vállalat az 20H2 frissítés kiadását nem sieti el, azt a következő hetekben, fokozatosan teszi elérhetővé a felhasználók számára - így aránylag gyorsan el tudja csípni az új verzióval esetleg felmerülő hibákat, mielőtt azok szélesebb közönséget érintenének.