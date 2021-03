Videós SDK-t ad ki a Zoom

A külső alkalmazások számára is elérhetővé teszi videokommunikációs funkcióit a Zoom, a vállalat által frissen kiadott SDK-n keresztül. A Video SDK-val a Zoom képességei más szoftverekbe is beépíthetők, így a kiterjedt videochat funkcionalitás az adott app elhagyása nélkül vehető igénybe.

A vállalat kapcsolódó blogposztja szerint arra számít, hogy a videochates megoldások következő hullámát az egyes vállalatok, szolgáltatások saját felhasználói felületeibe ágyazott videós csevegési megoldások hajtják majd, amelyek az adott munkafolyamat megszakítása nélkül teszik majd lehetővé a kollaborációt.

A cég példaként egyebek mellett a közösségi média appokat hozza, amelyekben bárhonnan elindítható, interaktív élő videostreamelést képzel el, de akár a játékstreamingben is használható lehet megoldás a nézőközönséggel való újfajta interakciókhoz - sőt a cég szerint az online vásárláshoz is bevethető az SDK, akár egyes termékek élő promotálására. A Zoom korai partnere, a felhős, AI-alapú valós fordítószolgáltatást kínáló Lingmo már be is építette Lingmo Captions termékébe az SDK-t, amellyel a videomeetingek alatt valós időben lefordított feliratozást biztosít.

A Zoom Video SDK-ja már elérhető, és havi 10 ezer perc aktív munkamenet erejéig azt a fejlesztők díjmentesen használhatják - ezt követően a vállalat percenkénti számlázásra vált, 0,0035 dollárt kér el egy percért. A cég emellett egy évi ezer dolláros csomagot is indít, ebben havi 30 ezer perc van benne, ezután pedig a vállalat 0,003 dolláros percdíjjal számol.

Az új SDK mellett a Zoom egy dedikált fejlesztői felületet is indít: a Developer Platfromon a vállalatok és fejlesztők egy központi helyen találhatják meg a szolgáltatás integrálásához szükséges forrásokat és eszközöket.