Új Teams, Azure és Edge funkciókat hozott az idei Ignite

Ahogy idén már más rendezvényeknél is megszokhattuk, online formában rajtolt el a Microsoft 2020-as Ignite konferenciája. Az esemény a redmondi óriás több vállalati terméke kapcsán is tartogatott újdonságokat, a Teamstől az Azure-on át a Microsoft 365-ig, de az Edge böngészőnek is jutott a tatarozásból.

RÉGÓTA VÁRT TEAMS FUNKCIÓK

Kezdve a sort a Teamsszel, a vállalati kollaborációs platform idén a koronavírus miatti távmunkának hála óriásit menetelt, most pedig új képességekkel bővül. Ilyenek az új "Together Mode" hátterek - utóbbi megoldást a vállalat már nyáron bejelentette, azzal a videochatben résztvevő felhasználókat a Teams AI-ra támaszkodva egy közös, virtuális háttér elé helyezi a kameraképen, mintha egy szobában ülnének. A még idén érkező új hátterekkel már előadókba, konferenciatermekbe, illetve kávézókba is "összeülhetnek" a Teams beszélgetések meghívottjai, akiknek képét a szolgáltatás automatikusan skálázza is, hogy a kamerához közelebb ülő felhasználók se tűnjenek óriásoknak a virtuális szobákban. Jövő hónaptól a Teams Breakout Rooms is elrajtol: a funkcióval az egyes videomeetingek gazdái a résztvevőket kisebb, elkülönített csoportokba, szobákba rendezhetik, amelyek között az előadó tetszőlegesen mozoghat.

A meetingek után továbbá a Teams már automatikusan összefoglalót hoz létre, a videobeszélgetés felvételével, szöveges átiratával, a chat tartalmával, illetve a megosztott fájlokkal - ez a csomag később az Outlook naptárból is elérhető lesz, az adott eseményhez navigálva. Mindezek mellett a maximális résztvevőszámot is kitolja a Microsoft, egy-egy Teams meetingen már akár ezer fő is ott lehet - az olyan meetingeknél pedig, ahol egy előadó követésére van lehetőség, interakció nélkül, a határt 20 ezerig tolja ki a vállalat.

EGYSÉGES DEFENDER, IZMOSABB MOBILOS KÉPESSÉGEK

A Microsoft 365 háza táján is bőven akad újítás, kezdve a vállalat több felhős biztonsági megoldásának összevonásával. Mostantól a Microsoft Defender zászlaja alatt fut tovább mind a Microsoft 365, mind az Azure védelme, ami több átnevezést is hoz a cég biztonsági megoldásainak palettáján. A Microsoft Threat Protection mostantól Microsoft 365 Defenderként fut tovább, míg a Microsoft Defender Advanced Threat Protection a bejelentéssel Microsoft Defender for Endpointtá avanzsál. Az Office 365 Advanced Threat Protection is változik, Microsoft Defender for Office 365-re. Ami az Azure-os vonalat illeti, az Azure Advanced Threat Protection a későbbiekben Microsoft Defender for Identityként folytatja, az Azure Security Center felhős munkafolyamat-védelmi funkciói pedig az Azure Defender alá vonulnak be. Az Azure Security Center for IoT egyszerűen Azure Defender for IoT néven működik tovább.

Az újdonságokból a Microsoft Endpoint Managernek, is jutott, a Microsoft Tunnel formájában. Egy új, távoli hozzáférési megoldásról van szó, amelynek segítségével az on-premise alkalmazásokhoz androidos vagy iOS-es eszközökről is biztonságosan csatlakozhatunk. A szolgáltatás egyaránt támogatja az apponkénti vagy teljes eszközös VPN-eket, illetve a split tunneling funkciókat is. A Microsoft Tunnel jelenleg preview verzióban érhető el.

A cég az Outlook andoridos és iOS-es alkalmazásairól sem feledkezett meg, azokban októbertől hangparancsokkal is lehetőség nyílik emailek írására, hívások indítására vagy időzítésére. További fontos újítás, hogy a munkahelyi profilok az alkalmazásokban hamarosan QR kódok segítségével gyorsan beállíthatók lesznek - a funkció érkezésére szintén októbber végén számíthatunk.

Az iOS felhasználók emellett a OneDrive app frissítésének is örülhetnek, az új jobban áttekinthető kezdőképernyőt kap, amelyen az alkalmazás előre sorolja a nemrég használt fájlokat, illetve új widgettel is kiegészül, amely a tárolt fotókat jeleníti meg - igaz ez utóbbi csak iOS 14-en, a személyes OneDrive fiókoknál érhető el.

Szintén említést érdemel a Microsoft 365 felhozatalban a frissen bejelentett SharePoint Syntex. Az AI-ra támaszkodó megoldást az ügyfelek betaníthatják, hogy a elemzett tartalmakban felismerje a kulcsfontosságú információkat és automatikusan fel is címkézze azokat - egy szerződések feldolgozásával foglalkozó szakértő például betaníthatja a szolgáltatást, hogy gyűjtse össze a betáplált dokumentumokból a megállapodások összegeit, a szerződések lejárati dátumát, illetve a fontosabb feltételeket. A megtanult modellekkel a SharePoint Syntex képes automatizálni a dokumentumok feldolgozását és kategorizálását. A termék a Microsoft 365 ügyfelek számára már október 1-jén megvásárolható lesz.

AZURE DÖMPING

Az Azure portfólió is bővült, kezdve az Azure Communication Services szolgáltatással - egy teljesen menedzselt kommunikációs platformról van szó, amelynek segítségével a fejlesztők alkalmazásaikhoz vagy weboldalaikhoz egyszerűen adhatnak hang- és videóhívási képességeket, netán chat vagy SMS funkciókat.

A cég emellett az Azure Arc képességein is csiszol: az Azure SQL Managed Instance, illetve az Azure PostgreSQL adatbázisok már edge, multi-cloud, illetve on-premise adatközpontokban egyaránt futtathatók - igaz egyelőre preview projekt keretei között. Az Azure Arc szerverek ugyanakkor már széles körben elérhetők. Emellett az AKS-t (Azure Kubernetes Services) az ügyfelek már Azure Stack HCI-n is igénybe vehetik, az Azure Stack Hub pedig a Microsoft és az AMD együttműködésének hála AMD Mi25 GPU-kkal is elérhető, az NVIDIA V100 Tensor Core, illetve T4 Tensor Core GPU-i mellett.

A vállalat az AR/VR fejlesztéseknek is igyekszik megágyazni, Azure Object Anchors szolgáltatásával. A megoldással a fejlesztők automatizálhatják a különböző, fizikai objektumok észlelését és követését, manuális beállítások nélkül - a projekt egyelőre ugyancsak private preview fázisban tart.

Az Azure zászlaja alatta a fentieken túl egy új szolgáltatás, az Azure Orbital is elrajtol, igaz első körben csak néhány kiválasztott ügyfél számára. A menedzselt szolgáltatás a műholdas kommunikációhoz biztosít hozzáférést, illetve az abból begyűjtött, nagy mennyiségű adat gyors elemzését teszi lehetővé.

Szintén érdekes újdonság a Microsoft Premonition: a Microsoft Research projektjeként indult kezdeményezés célja a biológiai fenyegetések korai észlelése, több technológia ötvözésével. A projekt, amelynek kapcsán a vállalat több akadémiai partnerrel is együttműködést tervez, robotikai platformokkal monitorozza a különböző patogéneket hordozó élőlényeket (például moszkitókat) amelyekből mintavételre is képes, utóbbiakat pedig az elemzés során a régóta ismert és új fenyegetésekkel is összeveti. Az elemzést a rendszer az Azure-os Microsoft Premonition Cloud backenden végzi el. A Microsoft a projekt kapcsán már világszerte egyeztetéseket folytat az magánegészségügyi intézményekkel is

TERJESZKEDIK AZ EDGE

Végül az új, Chromiumra építő Edge-nek is jutott törődés, a böngésző már natívan támogatja a Microsoft Endpoint Data Loss Prevention irányelveket, illetve a korábbi verziók visszaállításának lehetősége is a csőben van. Utóbbi vállalati környezetben kifejezetten jól jöhet, ha egy-egy frissítés valamilyen hibát okozna a céges környezetben. A Microsoft ígérete szerint továbbá a WebView2 C/C++-ra, illetve .NET-re építve is elérhető lesz még idén, amelynek hála bármely Windows alkalmazásba beágyazhatók lesznek webes tartalmak a Microsoft Edge segítségével. A Microsoft Edge rajtja továbbá már Linuxon is közeleg, annak nyilvános preview-ja a platformon még októberben elérhetővé válik.