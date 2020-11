Megszenvedték a Zoom részvényei a lehetséges koronavírus-vakcina hírét

Zuhanórepülésbe kezdtek a Zoom részvényei november 9-én hétfőn, miután a Pfizer gyógyszergyár bejelentette, kísérleti koronavírus-vakcinája több mint 90 százalékban hatékonynak bizonyult az előzetes tesztek során, a gyártó pedig az egyesült államokbeli Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalnál (FDA) már meg is kezdte a vészhelyzeti engedélyek igénylését, amelyekkel az oltóanyag a hagyományos ügymenetnél gyorsabban bevethető lehet.

A hírre a népszerű videomeeting platform részvényei mintegy 20 százalékot estek vissza, miután a hatásos oltóanyag láttán és a globális járványhelyzet végének reményében sokan szabadulni kezdtek "távmunkás" részvényeiktől - ennek eredményeként a Zoom mellett többek között az elektronikus aláírási megoldásáról ismert DocuSign, illetve az otthoni fitneszgépeket gyártó, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító Peloton részvényei is visszaesésbe kezdtek.

KÖZELEG A LESZÁLLÓÁG?

Ahogy a Business Insider is rámutat, a cég részvényei múlt hét pénteki záráskor 500,11 dolláron álltak, ami az egy évvel korábbi árfolyamhoz képest elképesztő, 650 százalékos előrelépés - a hétfői zuhanással ugyanakkor az elmúlt mintegy másfél hónap mélypontjához ért a cég. Persze azóta az árfolyam lassan de biztosan ismét növekedni kezdett, a vakcina bejelentését követő visszaesés ugyanakkor rávilágít, hogy a Zoom jelenlegi növekedési pályája hosszú távon jó eséllyel nem lesz tartható.

Hogy a világjárvány miatti globális távmunka mekkora lendületet adott a szolgáltatásnak azt valószínűleg nem kell ecsetelni, az még a sorozatos biztonsági botrányok mellett is kimagaslóan jó negyedéves pénzügyi eredményekről számolt be - a járvány a cég piaci kapitalizációját pedig egészen elképesztő, 110 milliárd dollárd fölé pumpálta. Tekintve azonban, hogy a fényesen sikerült Q2 után még a gyártó derűlátó várakozásai is 2,39 milliárd dolláros éves bevételről szóltak, a fenti érték erősen túlzónak hat. Ennek megfelelően erősen kérdéses, hogy a járványhelyzet enyhülésekor tud-e majd a cég hasonló tempóban felhasználókat, illetve előfizetőket toborozni szolgáltatása köré - vagy gyorsan visszaesik a részvényárfolyam egy "józanabb" szintre.

Bár a pandémia alatt világszerte egészen biztosan rengeteg cég felfedezte a home office előnyeit, és a távmunkázók száma a krízis elmúltával is jóval nagyobb marad mint az azt megelőző időszakban, a járvány alatti mértékhez képest egészen biztosan csökkenni fog, ami a Zoom felhasználóbázisának növekedését is visszafoghatja.

ÁREMELÉS VAGY SZOLGÁLTATÁSBŐVÍTÉS

A vállalatnak tehát bevétele növeléséhez új eszközökhöz kell majd nyúlnia, ami jelenthet áremelést, noha az olcsó, vagy akár a Microsoft Teams esetében az Office 365-ön belül plusz költség nélkül elérhető riválisok mellett ez nem biztos hogy jó stratégia - vagy jelentheti új, plusz hozzáadott értéket jelentő szolgáltatások elindítását, ez utóbbi persze maga is nem elhanyagolható befektetést igényel.

Egyelőre tehát kérdéses, hogy a krízis elhárultával a Zoom hogyan próbál majd újra lendületet fogni vitorlájába. November 11-én a vállalat részvényei 413,34 dolláron zártak, ami 9,93 százalékos növekedés a megelőző nap végéhez képest.