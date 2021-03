Visszamenőleg is igényelhető a digitális oktatásban az ingyen net

A jogosultak mostantól már visszamenőlegesen is beadhatják igényüket a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatásban részt vevő családokat segítő, kormányrendeletben meghatározott internet havi díj jóváírásra, így aki az első két hónapban nem élt a lehetőséggel, az most - utólagosan - több hónapnyi jóváírást is kaphat a későbbi számláin - jelentette be ma reggel a Facebookon Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A kedvezmény igénybe vételének lehetőségét első alkalommal egy november 14-én hatályba lépett kormányrendelet alapozta meg, mely szerint 30 napos időtartamra járt a digitális oktatásban részt vevő érintettek számára a támogatás. Később a kormány a rendelet hatályát több módosítással is kiterjesztette újabb 30 napos időszakokra, majd márciusban, amikor az alapfokú oktatásban is elrendelték a digitális oktatást, kiterjesztette az igénybe vételi lehetőséget az újonnan érintett kör számára.

Mivel a támogatás bevezetését megelőzően nem történt az iparággal érdemi egyeztetés, ezért a támogatási rendszer már azonnal az indulást követően kisebb-nagyobb súrlódásokat eredményezett, melyre a kormányszóvivő is utalt a mai bejelentés során.

AZ ELMÚLT HETEKBEN TÖBB MEGKERESÉS ÉRKEZETT HOZZÁNK AZ INGYENES INTERNETSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN, HOGY SZÁMOS CSALÁDOT, PEDAGÓGUST ELUTASÍTOTTAK A SZOLGÁLTATÓK A SAJÁT BELSŐ SZABÁLYAIKRA HIVATKOZVA

-emelte ki Szentkirályi. A kormány így a szóvivő szerint az eredeti cél érdekében, az elmúlt hónapokban tapasztaltakra tekintettel visszamenőlegesen is igényelhetővé tette a kedvezményt, valamint további változásként rögzítette, hogy a jogosultságot mostantól elég egyszer igazolniuk az érintetteknek.

Az illetékes tárca legutóbb februárban tett közzé adatokat az igénylők számáról, az ITM akkor azt írta, az adott időpontig mintegy százezer család igényelte az ingyenességet, ám akkor még az alapfokú oktatásban érintettekre nem terjedt ki a rendelet hatálya. A támogatási rendszernek köszönhetően a tárca becslése szerint februárra összesen mintegy egymilliárd forint jóváírást kaptak az érintettek.