Az Egyesült Királyságban is versenyügyi vizsgálat indul az Apple ellen

Az Egyesült Királyságban is célkeresztbe került az Apple, a vállalat alkalmazásboltja, az App Store felhasználási feltételei kapcsán. A platformot a brit CMA (Competition and Markets Authority) veszi górcső alá.

Az Apple-t korábban már számos alkalommal érték vádak, melyek szerint visszaél domináns pozíciójával a piacon: a vállalat hivatalosan nem teszi lehetővé, hogy a felhasználók iOS-es mobileszközeire az App Store-on kívüli forrásokból telepítsenek alkalmazásokat, azaz a fejlesztőknek sincs más választásuk, mint a cég alkalmazásboltjára hagyatkozni, ráadásul az alkalmazáson belüli vásárlásokhoz is az Apple fizetési rendszerét kénytelenek használni. A tranzakciókból pedig a cupertinói óriás mind az App Store-ban, mind az appon belüli fizetéseknél lekanyarítja a maga Apple-adó néven elhíresült 30 százalékos részesedését.

A CMA frissen indult nyomozása arra fókuszál, a fenti tevékenység megfelel-e az Egyesült Királyság versenyügyi szabályozásainak - ezzel pedig egy egyre kiterjedtebb nemzetközi erőfeszítéshez csatlakozik, hasonló vizsgálat ugyanis ahogy a ZDNet is kiemeli, már az Egyesült Államokban, Ausztrálibában és Hollandiában is zajlik.

Az utóbbi időszakban emellett több vállalat is a versenyügyi hatóságokhoz fordult az Apple-adó ügyében, tavaly nyáron a Telegram az Európai Bizottságnál élt panasszal a cupertinói óriás gyakorlatával szemben - és ugyancsak az Európai Bizottság versenyügyi szervéhez fordult nem sokkal korábban a Kobo e-könyv platformot üzemeltető Rakuten is. A vállalat saját szegmensében azért találta különösen versenytorzító hatásúnak az Apple tevékenységét, mert amellett, hogy a Rakuten e-könyvei után is eltette a maga 30 százalékát, az Apple Books formájában saját e-könyv értékesítési paltformmal is rendelkezik, amely így nem elhanyagolható előnyhöz jut termékeinek árazása során.

Hasonló panaszok egyébként a Google-lel szemben is megfogalmazódtak, a keresőóriás saját alkalmazásboltján, a Play Store-on keresztül terjesztett appokkal szemben is hasonló követelményeket állít, és ugyancsak 30 százalékot fölöz le azok bevételeiből, fontos különbség azonban, hogy a cég Android rendszerén lehetőség van külső forrásból, illetve alternatív alkalmazásboltokból is appokat telepíteni, így a fejlesztők és felhasználók nincsenek feltétlenül a Google-re utalva.

Az Apple-adó miatt kirobbant talán leghangosabb csatározás az Apple és az Epic Games között zajlik - a tavaly óta húzódó perbe ráadásul az Apple nemrég a Valve-t is bevonta, amelynek ki kell szolgáltatnia a Steam bizonyos üzleti adatait, hogy az Apple fel tudja térképezni a piacon elérhető (és az Epic számára potenciális alternatív felületet jelentő) játékdisztribúciós platformokat.