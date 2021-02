A Valve-nak is adatokat kell szolgáltatnia az Apple-Epic perben

Hiába ellenkezett a Valve, az Apple mégis bele tudta rángatni a céget az Epic-kel zajló perébe - az illetékes kaliforniai bíróság ugyanis immár hivatalosan is kötelezte a Steam platform gazdáját, hogy szolgáltasson ki eladási információkat az Apple számára.

Mint néhány nappal ezelőtt kiderült, a cupertinói óriás novemberben kért be részletes adatokat a Valve-tól a Steam platform kapcsán, mondván azokra szüksége van a per fókuszában lévő Fortnite battle royale cím számára potenciálisan alternatívát jelentő disztribúciós platformok feltérképezéséhez. Az Apple és az Epic tavaly nyár óta feszül egymásnak, miután utóbbi a Fortnite-ban egy saját fizetési rendszerrel igyekezett megkerülni az "Apple-adót" iOS-en - ezért pedig mennie kellett annak alkalmazásboltjából. Az ügyből gyorsan per kerekedett, amelyben most az Apple a játékdisztribúciós piacot igyekszik részletesen feltérképezni álláspontja védelmére.

Ehhez a cég nagy mennyiségű információt kért be a legnagyobb PC-s online játékáruház-platform gazdájától - az igényelt adatok között ott voltak a Valve appokra és alkalmazáson belüli termékekre vonatkozó éves szintű eladási adatai, a Steam éves hirdetési bevételei, a külső termékek eladásai, a platform éves bevétele és profitja, az összes Steamen elérhető app neve, ára, valamint hogy az milyen időintervallumban volt hozzáférhető a felületen.

A Valve eredetileg teljes mértékben elzárkózott a fentiek kiszolgáltatásától, mondván, egyrészt az adatok irrelevánsak az Apple számára, hiszen a Steam nem kínál okostelefonos appokat és az asztali Fortnite sem érhető el a platformon, másrészt pedig a kért (jelentős részben üzleti titoknak minősülő) információk begyűjtése komoly erőfeszítést igényelne részéről, az Apple pedig nem jelezte, hogy ennek költségeit megtérítené.

Mindezek ugyanakkor a jelek szerint nem hatották meg az ügyben illetékes kaliforniai bíróságot, amely ha nem is az Apple eredeti kérelmének megfelelő mennyiségben, de a kért adatok átadására kötelezte a Valve-t. A bíróság egész pontosan 436 játék eladási és árazási információit kéri a cégtől, amelyek mind a Steamen, mind az Epic Games áruházában elérhetők, ezen felül pedig a Steam bevételeire vonatkozó "aggregált információkat" kell a cégnek az Apple rendelkezésére bocsátania - ugyanakkor mindezt 2015 helyett csak 2017-ig visszamenőleg.