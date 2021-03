Izomrostfigyelő lehet az AR interfészek jövője

Nagy jövőt lát az AR szemüvegekben a Facebook, igaz a szegmens, főleg ami a konzumer eszközöket illeti, továbbra is gyerekcipőben jár: nem csak a hagyományos szemüveggel megegyező méretű és megjelenésű AR headsetekre kell még várni, de az akár egész napos viselethez szánt AR felhasználói felületek kényelmes és hatékony kezelése sem megoldott. A közösségi óriás azonban már gőzerővel dolgozik a problémán, fejlesztéseibe pedig blogposztban engedett betekintést.

A vállalat a felhasználói interakciókhoz az EMG, azaz elektromiográfiára támaszkodó bevitelt találta a legígéretesebbnek: az EMG az izomrostok elektromos tevékenységének köszönhető potenciálingadozásokat méri - a csuklóra helyezett szenzorok a vállalat szerint olyan pontosak, hogy akár az ujjak egy milliméteres elmozdulását is képesek érzékelni.

A technológia nem új, hasonló eszközt már 2014-ben, is láthattunk a Thalmic Labs MYO karperece formájában. Ahogy azonban a Facebook kitér rá, az intuitív vezérléshez a kézmozgás követése mellett az adott kontextus folyamatos értelmezésére is szükség van. Ehhez a cég AI algoritmusokat használ, amelyek a felhasználó szokásaiból tanulnak és ahogy a vállalat fogalmaz "a megfelelő választási lehetőségeket" ajánlják fel a felhasználónak az AR interfészek kezelésekor.

Az algoritmusokkal tehát egy sor feladat automatizálható, de beviteli eszközökre továbbra is szükség lesz, utóbbiak jövőjét pedig a vállalat a már említett EMG csuklópántokban látja, amelyekkel egy-egy funkció akár egészen apró ujj- vagy kézmozdulatokhoz is hozzárendelhető. Sőt, a felhasználó mindkét kezén egy-egy pántot viselve akár egy virtuális billentyűzeten való gépelésre is lehetőség nyílhat. A karperecekről műszaki paramétereit egyelőre nem részletezte a Facebook, ugyanakkor a cég által közzétett fotók alapján a masszív csuklópántok egyelőre még messze vannak az egész napos viseletre alkalmas formától.

Bár érdekes kezdeményezésről van szó, hosszú távon még az EMG pántok használatát is minimalizálná a cég. A Facebook az AR élményeknél a lehető legszélesebb körű automatizációra törekszik, amellyel a felhasználói interfészek önállóan alkalmazkodnak majd az aktuális, akár egymást átfedő élethelyzetekhez, legyen szó munkáról vagy akár egy kávé megrendeléséről. A tanulás felgyorsításához a Facebook által fejlesztett AI nem csak a felhasználói szokásokat figyeli, de aktívan kérdez is a felhasználóktól. A cél egy folyamatosan alkalmazkodó rendszer kidolgozása, amely személyre szabottan kiszolgálja az AR eszközök viselőit - persze mindehhez, ahogy a Facebook is írja, még több évnyi fejlesztésre lesz szükség.

A vállalat ambíciói ugyanakkor már most felvetnek kérdéseket, nem csak a technikai megvalósítás, hanem az AI betanításához szükséges, széles körű adatgyűjtés kapcsán is. A Facebook az elmúlt években komoly adatvédelmi botrányokon van túl, elég csak a cégre tavaly előtt kirótt, ötmilliárd dolláros büntetésre gondolni - nem lenne meglepő, ha sokan ódzkodnának egy a vállalat AR-víziójában felvázolt, személyes adatokat egész nap gyűjtő termék viselésétől.