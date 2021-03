Magyarországon is elindult a Facebook tényellenőrző programja

Magyarországon is elindult a Facebook fact checking, azaz tényellenőrző programja, amellyel a közösségi oldal igyekszik elejét venni a felületén terjedő félretájékoztatásnak. A program fókuszában a virális félretájékoztatás azonosítása és orvoslása áll, különösen a valóságalappal nem rendelkező, egyértelmű álhírek esetében. A kezdeményezésben részt vevő, külső tényellenőrző partnerek elsősorban az aktuális, felkapott, "provokálóan hamis állításokat" igyekeznek feldolgozni, amelyek az átlagemberek számára is fontosak. A Facebookon közzétett híreket és egyéb tartalmakat a vállalat az AFP bevonásával ellenőrzi - a hírügynökség a Nemzetközi Tényellenőrző Hálózat (International Fact-Checking Network, röviden IFCN ) tanúsítványával rendelkezik.

Amennyiben az AFP egyik munkatársa egy tényellenőr valótlannak talál egy adott hírt vagy egyéb posztot, az adott bejegyzés olvasóit a Facebook figyelmezteti annak félrevezető tartalma kapcsán, a posztot továbbá a felhasználók hírfolyamaiban lejjebb pozicionálja, csökkentve annak láthatóságát. Ha egy Facebook oldal vagy domain rendszeresen oszt meg álhírnek ítélt tartalmakat, a vállalat az elérés visszafogása mellett megvonja a bevételszerzési és hirdetési lehetőségeket is. A hamisnak ítélt tartalmakat ugyanakkor a tényellenőrök továbbra sem távolítják el az közösségi oldalról - ezt a Facebook ugyanakkor a különösen súlyos eseteknél ahogy eddig, továbbra is megteheti.

A tényellenőrzés a Facebook mellett az ugyancsak a cég szárnyai alatt működő Instagramra is kiterjed, ahol az Explore és hashtag oldalakon a cég blokkolja az álhírként jelölt tartalmakat, a hírfolyamban pedig ugyancsakhátrébb sorolja azokat - és persze az Instagramon is láthatók lesznek a félrevezető posztokra figyelmeztető címkék, beleértve az Instagram Storyk felületét is. A Facebook a részben hamisnak vagy az adott kontextusban hiányosnak ítélt híreknél is alkalmaz figyelmeztetőcímkét, noha kevésbé hangsúlyos megjelenéssel.

A közösségi óriás a fentieken túl a felhasználókat, illetve az oldalak adminisztrátorait értesítésben is figyelmezteti, ha félrevezetőnek ítélt tartalmat próbálnak megosztani, vagy ha a múltban már megosztottak hasonlót. A 3PFC bármilyen típusú, a Facebookhoz tartozó közösségi felületeken megosztható tartalmat képes ellenőrizni, legyen szó hivatkozásokról, fényképekről vagy akár videókról.

Lengyelország, a Balkán-félsziget, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Románia után Magyarország és Bulgária csatlakozása segít az AFP-nek megerősíteni tényellenőrző hálózatát Közép-Kelet-Európában, ezáltal harcolni a dezinformáció terjesztésével szemben a kontinens e részén. Az AFP a tényellenőrzés terén is megerősíti vezető pozícióját a régióban: az ügynökség immár 17 európai országra terjed ki, és 12 különböző európai nyelven működik - mondta el Christine Buhagiar, az AFP európai regionális igazgatója.

A már Magyarországra is kierjedő program a Facebook három részből álló stratégiájához igazodik: ennek első pontját a cég közösségi alapelveit sértő tartalmak és fiókok eltávolítása jelenti, a platform biztonságának megőrzése érdekében. A második sarokkő az alapelveket ugyan nem sértő, de rossz minőségű tartalmak elérésének csökkentése, legyen szó a fentebb tárgyalt álhírekről vagy akár a spam, illetve egyszerű kattintásvadász tartalmakról. A harmadik pont az emberek tájékoztatása, hogy maguk dönthessék el, mely tartalmakban bíznak meg - ehhez a cég az álhíreket jelző címkék mellett az egyes cikkek forrásairól tájékoztató kontextus gombot is bevezet, illetve figyelmezteti a felhasználókat, ha 90 napnál régebbi hírt szeretnének megosztani.

Globálisan a Facebook külső tényellenőrző programja, a 3PFC keretében már több mint nyolcvan tényellenőrző partnerrel dolgozik együtt, több mint hatvan különböző nyelven ellenőrizve a közzétett tartalmakat - a cég a jövőben a hálózat további bővítését tervezi. A partnerek az említett, független Nemzetközi Tényellenőrző Hálózaton keresztül szereztek tanúsítványt működésükhöz, munkájuk során pedig követniük kell annak etikai szabályzatát. Az IFCN szabályzata egy sor olyan kötelezettségvállalást ír elő, amelyet a szervezeteknek be kell tartaniuk, mint a pártatlanság és tisztesség, a források átláthatósága, a finanszírozás és a szervezés átláthatósága, a módszertan átláthatósága, valamint a nyílt és őszinte javítási irányelvek.