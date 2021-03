Nem ússza meg a Chrome adatgyűjtési perét a Google

Nem menekülhet a Chrome böngésző illetéktelen adatgyűjtése miatt induló per elől a Google: mint az illetékes kaliforniai bíróság a Bloombergnek nyilatkozva elmondta, elutasította a vállalat kérvényét az ügy rövidre zárására.

A keresőóriás ellen még tavaly nyáron indult csoportos kereset: a kaliforniai San José szövetségi bíróságán tárgyalt per indítói szerint a cég a Chrome-ban még a böngészőt inkognitó módba állítva is követte a felhasználók online tevékenységét - illegálisan - miközben a gyakorlatról nem adott megfelelő tájékoztatást. A kereset legalább 5 milliárd dollár kártérítést követel a vállalattól.

A Reuters által nyáron idézett periratok szerint a cég a Google Analytics, Google Ad Manager és hasonló szolgáltatásain keresztül gyűjti be a felhasználók adatait inkognitó módban is, függetlenül attól, azok akár rákattintanak-e a Google hirdetéseire. A Google által a felhasználók tájékoztatása nélkül megszerzett információk a között az egyes felhasználók ismerőseire, hobbijaira, vásárlási szokásaira és online kereséseire vonatkozó adatok is ott vannak.

Ahogy a Bloombergnek az ügyben illetékes Lucy Koh kerületi bíró fogalmazott, a bíróság megállapította, hogy a Google nem értesítette a felhasználókat az állítólagos adatgyűjtés kapcsán a privát böngészés közben. A döntésre válaszul a lapnak Jose Castaneda, a Google szóvivője arról beszélt, a vállalat "erősen vitatja" a perben megfogalmazott állításokat. Mint kitér rá, az inkognitó mód a Chrome-ban anélkül teszi lehetővé az online böngészést, hogy a felhasználói tevékenységet maga a böngésző, vagy az adott eszköz tárolná, ugyanakkor az egyes weboldalak továbbra is gyűjthetnek információkat - erről viszont az inkognitó lapok megnyitásakor a Chrome is egyértelműen tájékoztat.

A nyáron benyújtott, és a Google erőfeszítései ellenére továbbra is élő csoportos kereset a tényleges, a felhasználóknak okozott kár háromszorosának megfelelő kártérítést követel a Google-től - de legalább ötezer dollárt felhasználónként. Miután az ügy milliós nagyságrendben érinthet felhasználókat, a végső összeg az ötmilliárd dollárt is elérheti.