Illetéktelen adatgyűjtés miatt perelik a Google-t

Csoportos kereset indult a Google ellen az Egyesült Államokban: a kaliforniai San Joséban található szövetségi bíróságon indított per szerint a keresőóriás illegálisan követte több millió felhasználó online tevékenységét, még akkor is, ha azok böngészőjüket inkognitó, vagy privát üzemmódban használták, miközben erről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat. A kereset legalább 5 milliárd dollár kártérítést követel a vállalattól.

A Reuters által idézett periratok szerint a cég a Google Analytics, Google Ad Manager és hasonló megoldásain, pluginjein, illetve okostelefonos szolgáltatásain keresztül gyűjti be a felhasználók adatait, függetlenül attól, azok akár rákattintanak-e a Google hirdetéseire. A Google által a felhasználók tájékoztatása nélkül megszerzett információk a per szerint rendkívül sokrétűek, azok között adott felhasználó ismerőseire, hobbijaira, vásárlási szokásaira és bármilyen magánjellegű online keresésére vonatkozó adatok is ott vannak.

A Google szóvivője a keresetre reagálva hangsúlyozta, a Google böngészőjében az inkognitó ablakok megnyitásakor egyértelműen figyelmeztet, hogy az egyes weboldalak így is képesek lehetnek adatokat gyűjteni a böngészési tevékenységről. Az kétségtelen, hogy a különböző böngészők privát üzemmódjai sokaknak hamis biztonságérzetet adnak, az online cégek már jó ideje használnak olyan megoldásokat, amelyekkel a felhasználót privát böngészés közben sem tévesztik szem elől.

Ilyenek például az adatvédelmi szempontból erősen vitatható fingerprinting megoldások, amelyek az egyes készülékek egyedi tulajdonságai alapján vesznek "ujjlenyomatot" a felhasználóról. Ehhez olyan adatokat gyűjtenek be, mint a kijelző felbontása, az adott számítógép vagy okostelefon konfigurációja, az operációs rendszer típusa, vagy akár a telepített betűkészletek listája, ezek kombinációjával pedig nagy pontossággal be tudják azonosítani a felhasználókat a böngészés során. A felhasználók így hosszú időn keresztül követhetők lehetnek, még akkor is, ha rendszeresen törlik böngészési adataikat, vagy épp privát böngészést használnak. Noha a különböző webes szabványokért felelős testületek egyhangúlag kimondják, hogy kifejezetten káros gyakorlatról van szó, az mégis évről évre elterjedtebbé válik. A hasonló megoldásokat szerencsére mára több böngésző is aktívan igyekszik szűrni, beleértve a Firefoxot és a Brave-t is.

A csoportos kereset a tényleges okozott kár háromszorosának megfelelő kártérítést (de legalább felhasználónként ötezer dollárt) követel a Google-től - az iratok szerint az ügy jó eséllyel több millió felhasználót érint, akik 2016. június 1. óta böngésztek privát üzemmódban.