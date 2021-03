Alig érinti a boltbezárás az IT-szektort

Mától hatályba lép a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról, mely meghatározza, hogy mostantól két hétig milyen kereskedelmi egységeknek és szolgáltatóknak kell bezárniuk annak érdekében, hogy a kontaktusszámot csökkenteni lehessen, így a koronavírus meredeken emelkedő fertőződési szintjét vissza lehessen fogni.

A kormányrendelet ugyanakkor számos kivételt is felsorol, olyan egységekről vagy szolgáltatókról van szó, melyek működése adott esetben létszükséglet lehet bizonyos cégek és más gazdálkodó szervezetek számára, emellett alapvető állampolgári szükségleteket elégítenek ki.

az eMAG egyik budapesti szaküzlete

A hazai IT- és telekommunikációs szektor szereplőit is érinti a rendelet, amennyiben a kereskedelmi termékeket és szolgáltatásokat üzletekben is értékesítik a cégek, ugyanakkor az érintett cégek láthatóan eltérően értelmezik a rendeletet, mely többek közt a korábban bevezetett korlátozások mellett engedélyt ad a

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (különösen a műszaki cikket, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletek

nyitva tartására, továbbá

a járműszervizek, a mezőgazdasági és iparigép-szervizek, a háztartásigép-szervizek (pl.: autó-, bicikliszerviz, bojlerjavító), az épületgépészeti szolgáltatás, valamint az

informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás és

a postai és csomagküldő szolgáltatás

nyújtására.

A nagyobb, elsősorban webáruházként üzemelő kereskedők egy részének szaküzletei március 22-ig bezárnak, így csak webshopos rendeléssel, házhoz szállítással értékesít ebben az időszakban többek közt az Extreme Digital - eMAG és az iPon, ugyanakkor csomagátadó pontként továbbra is nyitva marad az Alza.hu és az Aqua, valamint a notebook.hu és a laptop.hu összes szaküzlete. Változatlan nyitva tartással várja a vásárlókat az Istyle üzlethálózata is.

Az üzletek egy része a kormányrendelet 6. §-ának (1)/5. pontjára hivatkozva (postai, csomagküldő, házhozszállítási szolgáltatás), kvázi átvételi pontként marad nyitva, illetve vannak olyanok, melyek a 4. § (2) bekezdés c) pontja alapján a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletekre vonatkozó passzust emeli ki - egyelőre ugyanakkor kérdéses, hogy ez jogosít-e magánszemélyek részére történő értékesítésre.

A nagyobb, elsősorban szórakoztatóelektronikai és háztartási gépeket árusító áruházak, így például a Media Markt és az Euronics az összes üzletét bezárta mától.

A nagyobb távközlési cégek országos bolthálózatai változatlan nyitvatartással fogadják az ügyfeleket, de többnyire korlátozott ügymenettel. Ebben ugyanakkor láthatóan nincs iparági konszenzus, így a Magyar Telekom saját- és parnerüzleteit informatikai- és kommunikációseszköz-javítás céljából lehet felkeresni, a Vodafone Magyarország csak személyes ügyfélszolgálati tevékenységet tart fenn, a Telenor Magyarország pedig csak annyit közöl, hogy az üzletek a rendelet értelmében továbbra is nyitva tartanak. Mindhárom cég arra kéri ügyfeleit, hogy csak halaszthatatlan ügyben keressék fel a boltokat.

A boltbezárás a nagykereskedelmi tevékenységet folytató cégeket nem érinti, így a nagyobb IT-nagykereskedők többsége továbbra is lehetőséget biztosít a személyes áruátvételre, ugyanakkor néhány cég - esetenként már korábban - bizonyos korlátozó intézkedéseket vezetett be (pl. készpénzes fizetés átmeneti megszüntetése).