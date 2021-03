Ingyenes RHEL licenceket kaphatnak a nyílt forrású projektek

Tavaly decemberben komoly felháborodást okozott a CentOS közösségben, hogy Chris Wright, a Red Hat műszaki igazgatója bejelentette, a szervezet az eredetileg tervezettnél nyolc évvel hamarabb, 2021-ben vet véget az ingyenesen hozzáférhető rendszer támogatásának, átadva a helyet a gördülő frissítésre építő CentOS Streamnek.

A CentOS a Red Hat Enterprise Linux (RHEL), forrásából épül, azzal teljes kompatibilitást biztosítva - ám az RHEL-lel szemben ingyenesen hozzáférhető. Miután a disztribúción a nagyvállalati RHEL-re készült valamennyi szoftver futtatható, Red Hat licenc nélkül is, az komoly népszerűségnek örvend. Az alternatívaként kínált, gördülő frissítésekkel operáló CentOS Streamet ugyanakkor sokan a RHEL fejlesztési ágaként, kvázi bétaként emlegetik, amely alkalmatlan a CentOS-éhez hasonló, mindennapi éles használatra.

HÁTSZÉL AZ OPEN SOURCE-NAK

Most a Red Hat enyhíteni igyekszik a közösség fájdalmain, frissen bejelentett RHEL for Open Source Infrastructure kezdeményezésével. Utóbbi egy egyszerű, átlátható, jól dokumentált csatornát biztosítana különböző közösségek, szabályozó testületek vagy más, nyílt forrású projekteken dolgozó nonprofit szervezetek számára az RHEL licencekhez való (díjmentes) hozzáféréshez.

A program részleteinek kidolgozása jelenleg is zajlik, az ugyanakkor már tudható, hogy a Red Hat által arra jogosultnak ítélt szervezetek ingyenes RHEL licenceket kapnak majd, amelyeket tetszőlegesen használhatnak fel saját infrastruktúrájukon. A licencekkel a szervezetek a Red Hat ügyfélportálhoz, tudásbázishoz és fórumokhoz, illetve a Red Hat Insights analitikai eszközcsomaghoz is hozzáférést kapnak. Mindezek mellett az adott szervezet típusától és méretétől függően további, díjmentes terméktámogatást is ajánl majd a cég.

Ahogy kapcsolódó blogposztjában a Red Hat kiemeli, a RHEL for Open Source Infrastructure-t kifejezetten nyílt forrású projekteket, illetve az azok fejlesztését támogató szervezeteket céloz - legyen szó bármilyen, a Fedora által jóváhagyott nyílt forrású licenc alatt elérhetővé tett szoftverről. A programhoz egyébként nem nonprofit cégek által szponzorált projektek is csatlakozhatnak, esetükben ugyanakkor a megszerzett licencek szigorúan csak az adott projekt független infrastruktúráján vethetők be.

A kezdeményezés ugyanakkor nem fedi le azokat a projekteket, amelyek bár nyílt forrásúak, harmadik féltől származó Public CI (Continuous Integration) infrastruktúrára támaszkodnak - utóbbiak kapcsán a lehetséges konstrukciók kidolgozásán a Red Hat jelenleg is dolgozik. Az új konstrukció tehát bár sok szervezet számára jelenthet megfelelő alternatívát, a CentOS közösségének fájdalmait nem orvosolja teljes mértékben - idő közben ugyanakkor már elkezdték felütni a fejüket a hamarosan leköszönő rendszer helyettesítését célzó platformok, mint a Greg Kurtzer a CentOS projekt társalapítójának nevével fémjelzett Rocky Linux.