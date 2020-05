Windows WSL-re is jönnek a GUI-s Linux appok

A Windows Subsystem for Linux 2, vagy röviden WSL 2 is terítékre került a Microsoft idén online megrendezett Build konferenciáján: a linuxos alkalmazásokat célzó windowsos futtatókörnyezet hardveres GPU gyorsítással egészül ki, és a grafikus felülettel szerelt Linux alkalmazások futtatását is lehetővé teszi.

Ehhez a vállalat egy új, Linuxra szánt kernel drivert vezet be dxgkrnl néven, amely lehetővé teszi a fizikai GPU-val való kommunikációt, akár több GPU esetén is. A Linux környezetben futó alkalmazások ezzel ugyanolyan hozzáférést kapnak a GPU-hoz, mint a natív, windowsos szoftverek, külön GPU partíciók vagy korlátok nélkül. A GPU megosztása a windowsos és linuxos appok között dinamikusan, az aktuális erőforrásigényekhez szabva zajlik - ennek megfelelően ha egy Linux alkalmazás egyedül használja a GPU-t, annak összes erőforrása rendelkezésére áll.

Száz új fejlesztőt keres a Docler, akár 2,5 milliós fizetéssel (x) A IT szektorban is kimagasló bérezéssel keresi a legjobb magyar fejlesztőket a Docler Holding - nem csak a hazai irodákba. A IT szektorban is kimagasló bérezéssel keresi a legjobb magyar fejlesztőket a Docler Holding - nem csak a hazai irodákba.

Száz új fejlesztőt keres a Docler, akár 2,5 milliós fizetéssel (x) A IT szektorban is kimagasló bérezéssel keresi a legjobb magyar fejlesztőket a Docler Holding - nem csak a hazai irodákba.

A fenti újításokra építve ráadásul a WSL 2 a teljes értékű D3D12 API-hoz is hozzáférést kap, ugyancsak korlátok nélkül, a Windowszal megegyező funkcionalitás mellett. A futtatókörnyezetbe továbbá a DxCore API is utat talál, utóbbi a dxgi egy leegyszerűsített verziója, amelyben a legacy komponenseket a cég modern verziókra cserélte. Az API-k a Microsoft ígérete szerint plusz csomagok telepítése, vagy az adott Linux disztribúció egyedi konfigurálása nélkül, kulcsrakészen érkeznek a Windows részeként - a támogatás ugyanakkor egyelőre a glibc alapú disztribúciókra korlátozódik, mint a Debian, Ubuntu, Fedora, Centos vagy a SUSE. A fentieken túl a Microsoft DirectML gépi tanulási API-ját is portolta a WSL-re - utóbbi a D3D12 API-ra épít, első körben pedig a területen kezdőket, illetve diákokat célzó funkcionalitásra fókuszál.

Hamarosan pedig a GUI Linux alkalmazások is megérkeznek a WSL-be, így a fejlesztőknek nem kell feltétlenül a parancssoros appokra hagyatkozni, bevált IDE-iket, illetve egyéb, grafikus felülettel rendelkező linuxos alkalmazásaikat a windowsos appok mellett futtathatják majd, anélkül, hogy harmadik féltől származó X szervert kellene bevetniük - noha több részletet a vállalat egyelőre nem közölt a projekt kapcsán. A WSL 2 és annak újdonságai várhatóan Windows 10 May 2020 Update-tel érkeznek meg.