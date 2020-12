Meg vannak számlálva a CentOS napjai

Búcsúzik a CentOS Linux: Chris Wright, a Red Hat műszaki igazgatója múlt héten bejelentette, a szervezet az eredetileg ígért dátumnál jóval előbb vet véget jelenlegi legfrissebb rendszerverzió támogatásának - arra így a vártnál mintegy nyolc évvel korábban, jövőre számíthatnak a felhasználók. A támogatás megszűnésével a disztribúció fejlesztése is leáll, a platform helyét a tavaly bejelentett, gördülő frissítésre építő CentOS Stream veszi át. Ez ugyanakkor, ahogy azt a cég is világossá tette, nem helyettesíti disztribúció jelenleg ismert formáját. A döntés nem kis felhördülés okozott a CentOS közösségében, amelynek tagjai a change.org felületén aláírásgyűjtésbe is kezdtek a rendszer megmentése érdekében, utóbbi e cikk keletkezésekor több mint nyolcezer támogatónál jár.

NYOLC ÉV MÍNUSZ

A 2004-ben létrehozott CentOS, teljes nevén Community Enterprise Linux Operating System a Red Hat Enterprise Linux (RHEL), forrásából épül, azzal teljes kompatibilitást biztosítva - ám az RHEL-lel szemben ingyenesen hozzáférhető. Emiatt a disztribúció komoly népszerűségnek örvend, hiszen annak nagyvállalati testvérére készült valamennyi szoftver futtatható rajta, így azok Red Hat licenc nélkül is használhatók lehetnek.

A Red Hat 2014-ben lépett együttműködésre a széles körben használt rendszer csapatával, amely ahogy az Ars Technica is kiemeli, egy darabig a legnépszerűbb webszerver disztribúció címét is viselhette. Az anyagi támogatásért ugyanakkor a vállalat a disztribúció irányító testületében is többséget kért. A rendszer így ha papírforma szerint nem is volt a Red Hat tulajdona, lényegében teljes egészében a vállalat irányítása alá került. Noha a elmúlt években javarészt elégedett lehetett a cég felügyeletével, a múlt heti döntés sokkolóan hatott a közösségre: a CentOS 8, azaz a rendszer RHEL 8-ra építő, legfrissebb verziójának támogatását a cég az eredeti 2029-es határidőről 2021-re nyeste vissza. A CentOS 7 ugyanakkor szerencsére megtartja 2024-ig kitűzött támogatást.

A felhasználók ezután kénytelenek lesznek a tavaly ősszel bejelentett CentOS Streamre váltani. Utóbbi rendszer a korábbi szabványos modell helyett már gördülő kiadással érkezik, és bár a Red Hat szerint azt nem a RHEL bétatesztelő platformjának szánják, arról a CentOS Community Managere Rich Bowen kapcsolódó posztjában a RHEL fejlesztési ágaként beszél - a lényegében tesztüzemre szánt variáns tehát valóban nem áll messze a bétától.

EVOLÚCIÓS LÉPÉS?

A CentOS közössége nem fogadta kitörő lelkesedéssel a bejelentéseket, a nemtetszést pedig tetézi, hogy Wright közleményében egyértelműen kijelenti, hogy a CentOS Stream nem helyettesíti majd a leköszönő CentOS Linuxot, ehelyett a projekt a következő "természetes lépés" a projekt célja, azaz a "nagyvállalati Linux innováció" elősegítése felé. Wright azt is igyekezett hangsúlyozni, hogy olyan nagy kaliberű ügyfelek, mint az Intel és a Facebook is elkötelezettek a CentOS Stream mellett.

Az eddig ismert formájában leköszönő CentOS elárvuló felhasználóbázisa számára ugyanakkor nem veszett el minden remény: Greg Kurtzer, a projekt társalapítója, akit saját bevallása szerint ugyancsak "sokkolt" a bejelentés, Rocky Linux néven új projektet indít, amely a búcsúzó CentOS 8 helyét venné át, és jóval 2021 után is támogatást biztosítana a vállalatok számára. A Rocky Linux egyelőre persze nem sokkal több mint elképzelés, ugyanakkor Kurtzer nevével maga mögött így is reményt adhat az új platform után kutató közösségnek a CentOS búcsújával. Utóbbira tehát a CentOS 8 esetében a Red Hat bejelentése szerint 2021. december 31-gyel számíthatunk, míg a CentOS 7 az eredeti terveknek megfelelően, 2024 végén távozik.