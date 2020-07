A Linux és a Snap Store felé is nyit a Flutter

Tovább terjeszkedik a Flutter, a Google keresztplatformos UI keretrendszerével már Linuxra is készíthetők alkalmazások, a keresőóriás és a Canonical együttműködésének hála. A platformon egyelőre alfa címkével rajtoló frameworkkel készült appokat a fejlesztők a Snap Store-ban is közzétehetik.

A Flutter korábban sem volt teljesen idegen a Linuxtól, mikor a Google bő egy évvel ezelőtt, tavalyi Google I/O fejlesztői konferenciáján a Flutter 1.5-tel megnyitotta azt webes és asztali alkalmazások felé is, már közzétette a Windows, Mac és Linux platformokra való fejlesztéshez szükséges útmutatásokat, ekkor azonban még a projekt gyerekcipőben járt, inkább volt "proof-of-concept" mintsem valóban használható megoldás. Ez most változik, az alfa címkés Linux támogatással a fejlesztők komolyabb projektekbe is belefoghatnak a rendszeren, mindezt ráadásul az Ubuntu fejlesztőcsapatának hivatalos támogatásával.

Az Ubuntuval tovább bővül a támogatott platformok listája: Flutterrel készített appok az Android és iOS mellett már a Google okoskijelzőin is ott vannak - Flutterre támaszkodik például a Nest Hub Maxon futó Google Assistant is. Az asztali és webes platformok egyre szélesedő támogatásával a Flutter egyre komolyabb versenytársat jelent a szegmens olyan megoldásainak, mint a React Native. A Flutter térnyerését jól mutatja, hogy bár még mindig aránylag korai szakaszban jár, a keretrendszert használó fejlesztők bázisa az elmúlt időben szépen hízik, a 2018 végén megjelent 1.0-s verzió rajtja óta azt már mintegy kétmillió fejlesztő vetette be projektjei során, havi aktív használók száma pedig áprilisban már meghaladta a félmilliót. A Google Play Store-ban már 80 ezer, Flutterre építő androidos app található.

KÜLÖN LINUXOS FEJLESZTŐI GÁRDA

A frissen bejelentett együttműködéssel a Canonical egy dedikált fejlesztőcsapatot is allokál a projekthez, amelynek tagjai a Google fejlesztőivel együtt dolgozva csiszolják a keretrendszert, hogy az a "Linux disztribúciók nagy részén" zökkenőmentesen használható legyen. A csapat nem csak a jobb linuxos támogatásról gondoskodik, de arról is, hogy a Flutterben más platformokon elérhető funkciók Linux alatt is mindig naprakészek legyenek.

Ugyancsak fontos mérföldkő a Flutter számára, hogy a linuxos Flutter appok a Snap Store-ban is közzétehetők. Az alkalmazásboltból letölthető "snapek" konténerizált szoftvercsomagok, amelyek több mint 40 Linux disztribúción natívan futtathatók, automatikus frissítésekkel, illetve erős biztonsági és rollback funkciókkal. Az appokat tömörítő Snap Store-ral a Flutter alkalmazások potenciális felhasználói elérése is jócskán kiszélesedik.

Az együttműködés persze a Canonical számára is előnyös, hiszen tempósan növekvő fejlesztői közösség alkalmazásai előtt nyithatja meg rendszerét, amelyek ráadásul kapásból támogatják a mobil platformokat is. A Flutterrel jól optimalizált, natívan futtatható alkalmazások érkezhetnek a népszerű Linux disztribúciókra, modern UI keretrendszerrel és kiterjedt fejlesztői platformmal - a flutteres munkához Visual Studio Code, Android Studio és IntelliJ is bevethető.

A Flutter linuxos képességeinek demonstrálására a Google csapata is létrehozott egy alkalmazást Flokk Contacts néven: az appba a Google Contactsban tárolt kontaktlista importálható, abban kezelhetők a különböző személyekhez tartozó információk, elérhetőségek, sőt, lehetőség van azok GitHub és Twitter profiljainak is felvételére is. Ahogy a Google fogalmaz, kvázi egy "személyes közösségi hálóról" van szó. Az app, ahogy ma már szinte kötelező, hagyományos és sötét megjelenítési módban is igénybe vehető. A Flokk Contacts nyílt forrású, így annak forráskódját az érdeklődők szabadon górcső alá vehetik.

A linuxos Flutter tehát már munkába állítható, ennek pontos menetét a Google kapcsolódó blogposztjában részletesen taglalja. Akit a téma érdekel, mindenképp érdemes lesz bekapcsolódnia a HWSW július 21-i Flutter fejlesztői online meetupjába is, amelyet a megelőző rendezvényekhez hasonlóan YouTube-on közvetítünk!