Az ARM-os Maceket is felkarolja a Go programnyelv

Nyit az asztali Apple processzorok felé a Go, a Google mérnökei által kifejlesztett, nyílt forrású programozási nyelv 1.16-os verziója már natív macOS ARM64 támogatást hoz. Ezzel a nyelv a cupertinói óriás saját fejlesztésű, M1-es processzoraival felszerelt Maceken, azaz az új Mac Minin, MacBook Airen és a 13 hüvelykes MacBook Prón is bevethető.

A lépésre számítani lehetett, a fejlesztők már tavaly decemberben beszámoltak róla, hogy a Google és az Apple már utóbbi asztali processzorainak tavaly nyári bejelentése óta közösen dolgozik a Go támogatásán, legyen szó a Rosetta 2-vel futtatott x86-os binárisokról vagy a natív Go ARM64 támogatásról. Ugyancsak decemberben napvilágot is látott a Go 1.16 bétája, amelyben az érdeklődő fejlesztők már elkezdhettek ismerkedni az új funkcionalitással. Az immár stabil verzióban is elérhető Go 1.16 a macOS 10.12 Sierra verziójáig visszamenőleg támogatja az Apple asztali rendszerét, a következő, 1.17-es kiadáshoz viszont már macOS 10.13 High Sierrára vagy annál újabb verzióra lesz szükség.

Természetesen a Go nem most kezd először barátkozni az ARM lapkákkal, többek között, ahogy a ZDNet is sorolja, Linux alatt a nyelv már támogatja a 64 bites ARM processzorokat és a Raspberry Pi-ról is ismert 32 bites chipeket is, továbbá a Windows 10 IoT Core-ral használható 32 bites ARM processzorokkal is használható. A terjeszkedést a 64 bites, ARM-os Windows 10-zel tervezi folytatni a Go fejlesztőcsapata, amelyhez külső fejlesztők hozzájárulásaira is számít.

A Go 1.16 persze más újdonságokat is hoz, kisebb binárisokat és akár 15 százalékkal kevesebb memóriahasználatot ígér. A csapat ezen felül számos apróbb csiszolást és bugjavítást is eszközölt a nyelven - a teljes listáért érdemes felkeresni a projekt kapcsolódó oldalát.