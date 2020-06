Még mindig a Java a legnépszerűbb programnyelv, de erősödnek a kihívók

Kiadta idei The State of Developer Ecosystem jelentését a JetBrains: a fejlesztők által világszerte használt technológiák, programnyelvek és egyéb eszközök népszerűségét vizsgáló felmérés szerint a Java megtartotta vezető pozícióját a programozási nyelvek között - összességében azonban a JavaScript lett a legtöbbet használt nyelv. Ez első blikkre szembemegy a "legnépszerűbb" jelzővel, ugyanakkor ahogy a vállalat elmondta, ez főként annak tudható be, hogy a JavaScriptet egy-egy projekt részeként, sokan használatba veszik, de nem töltenek vele annyi időt, mint a Javával.

TAVALY A JAVASCRIPTHEZ NYÚLTAK A LEGTÖBBEN

A kutatást készítő JetBrains neve az Android Studio alapjául szolgáló IntelliJ IDE, illetve a Kotlin programnyelv kapcsán is ismerős lehet. A csapat a The State of Developer Ecosystem 2020 jelentését egész pontosan 19696 fejlesztő megkérdezésével készítette el, idén év elején. Noha a kutatók szerint a Java továbbra is a programozási nyelvek élén lovagol, vetélytársai több kategóriában is megelőzik azt. Az elmúlt 12 hónapban használt nyelvek listáját például a JavaScript vezeti, a válaszadók 70 százaléka nyúlt a technológiához az elmúlt év során, a második hely pedig a HTML/CSS-t illeti, 61 százalékkal. A harmadik helyen 56 százalékkal az SQL áll, a negyediken pedig szorosan a nyomában, 55 százalékkal a Python - a Java 54 százalékával csak az ötödik pozíciót tudta megszerezni a listában.

A következő egy éves időszakot tekintve a legtöbb fejlesztő a Go, a Kotlin vagy a Python nyelvekre migrálna, vagy legalábbis venné használatba fő nyelve mellett. Utóbbit, azaz a Pythont tanulják a legtöbben a felmérés eredményei alapján: a válaszadók 30 százaléka kezdte el, vagy folytatta a nyelv tanulását az elmúlt 12 hónapban, meghaladva a megelőző év eredményeit.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mely nyelvre tekintenek elsődleges programozási nyelvként, a legtöbben a JavaScriptet jelölték meg (a válaszadók 39 százaléka), amelynek nyomában másodikként ott a Java, utóbbira 37 százalék szavazott - de a Python is felfért a dobogóra a maga 31 százalékával. Ahogy a felmérés készítői megjegyzik, külön említést érdemel a jelenleg kilencedik helyen álló Typescript is - a Microsoft által fejlesztett, nyílt forrású programnyelv ugyanis 2017-ben még csak 1 százalék fő eszköze volt, összesen pedig 12 százalék használta. Már a Typescript 12 százalék elsődleges nyelvévé nőtte ki magát, és a fejlesztők mintegy 28 százaléka használja azt.

Ami a fejlesztéshez bevetett rendszereket illeti, a megkérdezett fejlesztők 60 százaléka használ Windowst, 50 százalék Linuxot és 44 százalék macOS-t, további 1 százalék pedig egyéb rendszereket - értelemszerűen a válaszadók legnagyobb része párhuzamosan több operációs rendszerrel is dolgozik. A készített szoftverekkel célba vett környezetek rangsorában a Windows még magasabban vezet, 84 százalékkal, a Linux itt 60 százalékot, a macOS 39-et, az egyéb kategória pedig 8-at tudhat magáénak - ezt a kérdést egyébként a kutatók csak az asztali rendszerekre fejlesztő válaszadóknak tették fel.

WEB, WEB, WEB

A termékekkel megcélzott platformokat tekintve messze a web volt a legnépszerűbb válasz, a fejlesztők 69 százaléka dolgozik webes back-end, 57 százaléka pedig ugyancsak webes front-end megoldásokon. A harmadik legnépszerűbb választ az asztali szoftverek jelentették, 35 százalékkal, amelyeket 32 százalékkal a mobilalkalmazások követtek. Szerver, illetve infrastruktúra-megoldások fejlesztésével a megkérdezettek 28 százaléka foglalkozik, 9 százalék IoT, illetve beágyazott eszközökre szánt szoftvereket is készít, 5 százalék pedig úgy nyilatkozott, semmit nem fejleszt.

A készített termékek, legyen szó személyes, vagy munkahelyi projektekről, túlnyomórészt weboldalak - a fejlesztők 54 százaléka készít online felületeket, míg 36 százalék különböző, kisebb feladatokra szánt alkalmazásokon dolgozik. Mintegy 30 százalék foglalkozik az adatbázisok, illetve adattárolás területével, 23 százalék rendszerszoftvereket készít, ugyancsak 23 százalék pedig különböző librarykat, keretrendszereket fejleszt. A válaszadók 19 százaléka dolgozik az üzleti intelligencia, adattudomány és gépi tanulás szegmensében.

Mobil platformokon a fejlesztők többsége igyekszik a piac két domináns rendszerét, azaz az iOS-t és az Androidot egyaránt lefedni: a felmérésben 45 százalék nyilatkozott úgy, hogy mindkét platformra fejleszt. Csak Androidra a válaszadók 41 százaléka, csak iOS-re 11 százalékuk fejleszt, míg 2 százalék foglalkozik egyéb rendszerekkel.

A mobilos fejlesztésre a továbbra is a natív eszközök a legnépszerűbbek, azokat a fejlesztők kétharmada használja - továbbá mintegy felük használ keresztplatformos technológiákat. Utóbbiak közül az idei kutatásban is a React Native a legnépszerűbb, 42 százalékkal, ugyanakkor a Google-től megismert Flutter rendkívül tempósan kapaszkodik fel mögötte, a listán már második, 39 százalékkal - ez 9 százalékpontos növekedést jelent az egy évvel ezelőtti eredményekhez képest. A keretrendszer térnyerése a lista további szereplőinek rovására megy, Cordova, Ionic és Xamarain 18, 18 és 14 százalékon állnak, amely mindhárom esetben fájdalmas, 10 százalékpontos csökkenés éves szinten.

A The State of Developer Ecosystem 2020 jelentésének további részleteiért, például az idén bevezetett fejlesztői életmód szekcióért érdemes felkeresni a JetBrains kapcsolódó oldalát.