Még idén, új felhasználói felülettel érkezik a VLC 4.0

Alaposan átalakul a VLC: az egyik legnépszerűbb, nyílt forrású médialejátszó a 4.0-s főverzióval teljesen átrajzolt felhasználói felületet kap. Mint a szoftver gondozásáért felelős VideoLAN Foundation vezetője Jean-Baptiste Kempf a Protocolnak nyilatkozva elmondta, a csapat tervei szerint hamarosan "kicsit modernebb" megjelenést kölcsönöz majd az eredetileg (lassan húsz évvel ezelőtt) egyetemi projektként indult lejátszónak, a frissítéssel továbbá új monetizációs lehetőségeket is igyekszik majd beépíteni az alkalmazásba.

Az új felületet a fejlesztőcsapat először a 2019 februárjában rendezett FOSDEM konferencián villantotta fel, utóbbiak alapján a 4.0-s verzióban a UI már sötétszürke alapszínre épít, az egyes vezérlőelemeknek otthont adó panel pedig áttetsző lesz, új, modernebb ikonokkal. Az új megjelenés a lejátszófelület mellett a menürendszerre és a médiatartalmak közötti navigációs interfészre is kiterjed majd.

De a fejlesztésekből nem csak az asztali VLC profitál majd, a csapat ugyanis már dolgozik a lejátszó új, webes kiadásán is, amely Webassemblyre és JavaScriptre támaszkodik majd és egyszerűen beépíthető lesz a különböző weboldalakba. Ami az új monetizációs lehetőségeket illeti, Kempf a Plextől merítene ihletet, potenciálisan közvetlenül a lejátszóból elérhetővé téve hirdetésekkel megtámogatott, streamelt videós tartalmakat. Az új bevételi forrásokkal felfegyverkezve a ma is rendkívül népszerű VLC fejlesztése is tempósabbá válhatna - a lejátszó napi letöltésszáma egyébként 800 ezer és 1 millió között mozog.

Az új felülettel és potenciálisan új monetizálható szolgáltatásokkal megspékelt VLC 4.0 tehát már úton van, igaz pontos megjelenési dátumot a csapat továbbra sem közölt, mindössze annyit tudni, hogy a rajtra valamikor a következő hónapokban számíthatunk.