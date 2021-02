Új szerkesztőfunkciókkal bővül a Google Photos

Széles körben elérhetővé teszi az eddig csak Pixel okostelefonjain használható fotószerkesztő funkciókat a Google, legalábbis a fizető felhasználók számára. A képességek a Google Photosban bukkannak fel, és Google One előfizetés birtokában már szinte bármilyen androidos készülékről igénybe vehetők - azokat ráadásul a cég néhány új videószerkesztő funkcióval is megtoldja, amelyeknek nem csak az előfizetők örülhetnek.

Utóbbi vagyis a frissített videószerkesztő eszköz a mozgóképek forgatásán és stabilizálásán túl többek között már azok körbevágását is lehetővé teszi, illetve különböző szűrők beállítását és a videók egyéb finomhangolását is, beleértve a fényesség, kontraszt, színtelítettség és egy sor egyéb paraméter beállítását - a Google így összesen több mint 30 opciót vonultat fel a Google Photosban található videószerkesztőben.

A Google One előfizetők az idáig Pixel-exkluzív funkciókhoz is hozzáférést kapnak, amelyekkel gépi tanulásra támaszkodva turbózhatók fel a Photosban tárolt fényképek. Ilyen a Portrait Blur, amely a képek hátterének utólagos elmosását teszi lehetővé, illetve a Portrait Light is, amellyel a portrékon az arcok megvilágítását van lehetőség bármikor megváltoztatni. Az ugyancsak frissen érkező Dynamic Suggestion eszköz a képekhez automatikus fényerő- és kontrasztbeállítási javaslatokat tesz.

Természetesen az eddig díjtalanul elérhető szerkesztőfunkciók továbbra is használhatók maradnak a szolgáltatásban Google One előfizetés nélkül is. Az új megoldások a következő napokban, több lépcsőben válnak elérhetővé a Google One bázis számára a legalább 3 gigabájt RAM-mal szerelt, Android 8.0-t vagy annál újabb rendszert futtató készülékeken.