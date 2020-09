Itt az első, kijelző mögé rejtett szelfikamerával érkező okostelefon

Bemutatkozott a világ első, kereskedelmi forgalomban kapható, kijelző mögé rejtett szelfikamerával felszerelt okostelefonja - méghozzá a ZTE szárnyai alatt. A ZTE Axon 20 5G felső-középszintű hardvert ültet az (egyelőre) egyedi dizájn mögé, amelynek példáját a következő hónapokban, illetve 2021-ben várhatóan több gyártó termékei is követik majd.

Demókat már korábban is láthattunk a kijelző mögé rejtett kamerákról, a napokban a Xiaomi is felvillantott hasonló megoldást, noha annak éles debütálása csak jövőre várható. A technológia előnyei magától értetődők, a rejtett kamera nem emészt fel helyet a kijelzőn az értesítési sávból mint a panelbe ütött szenzorok vagy notch-ok, illetve a meghibásodás kockázatát hordozó mozgó alkatrészeket sem igényel, mint a készülékek tetejéből sínen kicsúszó kamerák. Persze a szenzor előtti kijelzőterület valamivel halványabb lehet mint a panel többi része, ez ugyanakkor nem túl nagy áldozat a plusz képpontokért cserébe.

A legnagyobb kérdés jelenleg, hogy a szenzorok milyen fotókat produkálnak majd a képernyők mögül, az előttük húzódó panel még lekapcsolt állapotban is könnyen ronthat a készített fényképeken. A ZTE szerint a megoldása egyedi kijelzőfelépítést, illetve egy "speciális pixelmátrixot" használ, továbbá szoftveroldalon, saját fejlesztésű algoritmusokkal is javítja a 32 megapixeles szelfikamerával lőtt képek tisztaságát - persze hogy ez mennyire sikerül, az majd csak az éles tesztek után derül ki.

A telefonban képátlója egyébként méretes, 6,92 hüvelyk az OLED panel továbbá Full HD+ felbontással érkezik. Mögötte egy Qualcomm Snapdragon 765G processzort találunk, amelynek hála a készülék 5G támogatással is kiegészül, valamint igény szerint 6, 8 vagy 12 gigabájt RAM-ot, 64, 128 vagy 256 gigabájt belső tárhely mellett. A hátlapon négy kamera figyel, a fő, 64 megapixeles szenzor mellett egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű, illetve egy 2 megapixeles makrókamera is található rajta, illetve egy szintén 2 megapixeles mélységérzékelő is elfért a hátlapon. Az akku kapacitása 4220 mAh. Egyelőre úgy tűnik a ZTE csak Kínában teszi elérhetővé az AXon 20 5G-t, azt nem tudni, később más piacokra is terjeszkedik-e a modellel a cég.