Elengedik a csúcskategóriát a Google Pixel telefonjai

Nem tartogatott túl sok meglepetést a Google idei őszi termékbejelentése: a cég a várakozásoknak megfelelően Pixel 5, illetve Pixel 4a 5G okostelefonjait, Nest Audio okoshangszóróját, illetve Chromecast tévéokosítóját is bemutatta - noha az esemény szinte csak formalitás volt, hiszen az eszközökről az elmúlt hónapokban különböző csatornákon már lényegében minden részlet nyilvánosságra került.

A KÖZÉPKATEGÓRIÁBA VONUL ÁT A PIXEL SZÉRIA

Telefonok frontján a nyáron már felvillantott Pixel 4a 5G a mezei 4a-tól megismert hardvert spékeli meg 5G támogatással, illetve 5,81 helyett 6,2 hüvelykes kijelzővel, 3140 helyett 3885 mAh kapacitású akkuval és a hátlapon egy ráadás, 16 megapixeles, ultraszéles látószögű kamerával - de a Google eddigi gyakorlatától eltérően az élharcos Pixel 5-ben található vas sem mutat éles különbséget az olcsóbb modellekétől.

pixel 4a 5g

A Pixel 5 szinte teljesen ugyanazt a dizájnt követi, mint a 4a széria, noha itt a gyártó alumínium házzal dolgozik. A kereken 6 hüvelykes OLED kijelző felbontása itt is 2340x1080 pixel, a 4a telefonokhoz képest azonban előrelépés, hogy 90 hertzes frissítési rátával dolgozik - igaz, ez ma már nem számít eget rengető értéknek, miután több gyártónál is elérhetők már 144 hertzes panellel szerelt okostelefonok is. Az ujjlenyomat-olvasót nem a panel alatt kell keresni, az a klasszikus hátlapi pozíciót foglalja el.

pixel 5

Az immár IP68-as védelmi besorolású készülékházban ugyanazt a Qualcom Snapdragon 765G lapkát találjuk mint az 4a sorozatban, noha 6 helyett itt már 8 gigabájt RAM jár mellé, illetve 128 gigabájt tárhely. Az eszközben egészen korrekt, 4080 mAh kapacitású akkumulátor található, amely támogatja az USB PD 2.0-t, és az olcsóbb modellekkel szemben vezeték nélkül is tölthető, valamint fordított vezeték nélküli töltésre is képes - ami impresszív mutatvány a fém készülékházat elnézve. Az 5G támogatás itt is adott, beleértve a milliméteres hullámhosszú hálózatokat is.

A KAMERÁBÓL EGYIK MODELL SEM ÁLDOZ

A Pixel 5-ön pontosan ugyanaz a hátlapi kamerablokkot találjuk, mint a Pixel 4a 5G-n, a fő szenzoron pedig a Pixel 5, 4a és 4a 5G is osztozik. Aki nem emlékezne a nyári bemutatóra, ugyanarról a 12,2 megapixeles érzékelőről és f/1.7-es optikáról van szó, amelyet a Pixel 4-ben is láthattunk. Utóbbi modellben a szenzor már bizonyított, a Google szoftveres képfeldolgozásával kombinálva a piacon elérhető egyik legjobb kameráról van szó - ehhez párosul a Pixel 5-ben és 4a 5G-ben a fentebb is említett, f/2.2-es, 16 megapixeles ultraszéles látószögű kamera.

A 8 megapixeles szelfikamera a Pixel 4 vaskos felső kávája helyett a 4a-khoz hasonlóan a kijelzőbe ütve figyel - a káva leborotválása pedig egyben azt is jelenti, hogy a Google elengedi a biztonságos arcalapú azonosítást, illetve az előző csúcsmodellel bevezetett Soli szenzorokat is, amelyekkel a telefon fölött a levegőben elmutogatott gesztusokkal lehetett különböző funkciókat vezérelni. Ugyanígy búcsúzik az "Active Edge" is, amellyel a telefon széleinek megszorításához rendelhettek funkciókat a felhasználók.

Valamennyi új Pixel modell Android 11-gyel a fedélzetén érkezik, három év garantált rendszerfrissítéssel és havi biztonsági javítással. A Pixel 4a 5G nettó 500 dollárért lesz kapható, míg a Pixel 5 árát nettó 700 dollárnál húzza meg a keresőóriás. A Pixel 5-tel a cég okostelefonos törekvései érdekes új irányt vesznek, az visszakanyarodni látszik a korai Nexus modellekkel megismert, a minél jobb ár-érték arányt előtérbe helyező irányvonalhoz. Az ugyanakkor kérdéses, hogy a széria zászlóvivőjének néhány extrája megéri-e a 200 dolláros felárat a Pixel 4a-hoz képest, miközben azonos teljesítményt és kamerarendszert kínál - elképzelhető, hogy a Google túl erős házon belüli riválist állított a Pixel 5-nek.

CHROMECAST, SZTEROIDON

A Google legújabb tévéokosítója hivatalosan is bemutatkozott, igaz kissé megkésve, miután a bejelentést megelőző napokban néhány üzletlánc polcain már feltűnt a készülék. Az új eszköz hivatalosan "Google Chromecast with Google TV" névre hallgat, és ahogy abból sejthető, képességei jóval túlmutatnak a korábbi Chromecastokén. Az eszközre ugyanis egy komplett Android TV rendszer került - amelyet a cég Google TV név alatt visz tovább. Még az Android TV-t megelőzően a vállalatnak egyébként volt már egy Google TV nevű kezdeményezése, annak kezét viszont elengedte a mobilos platform átalakított verziója javára - most viszont visszakanyarodik a korábbi elnevezéshez, az ugyanakkor senkit ne tévesszen meg, továbbra is az Android TV néven megismert szoftverről van szó, igaz már némileg átszabott kezdőlappal, hogy könnyebben elérhetők legyenek a kedvelt tartalmak.

Az kissé meglepő, hogy a rajtkor az új Chromecast nem támogatja a Google játékstreaming szolgáltatását a Stadiát, annak dacára, hogy az eszköz kézenfekvő választás lenne a nagyképernyős játékra. A Google szerint a támogatás mindenesetre már úton van, arra 2021 első felében számíthatnak a felhasználók. A türelmetlenebbek a Stadia appot külső forrásból telepíthetik az eszközre, noha annál még nem lesz kifogástalan a felhasználói élmény.

A HDMI csatlakozóval szerelt, tojásdad készülékben egy négy darab 1,8 gigahertzes Cortex-A53 maggal dolgozó Amlogic S905X2 processzor, egy Mali-G31MP2 GPU, 2 gigabájt RAM és 4,4 gigabájt hozzáférhető tárhely található. Az új Chromecast 4K és HDR10 támogatással érkezik, továbbá 802.11ac szabványú Wi-Fi és Bluetooth 4.1 kapcsolatok létesítésére képes. A csomagban távirányító is akad, a hangparancsokhoz mikrofonnal, illetve dedikált YouTube és Netflix gombokkal. A Google Chromecast with Google TV ára nettó 50 dollár.

NEST AUDIO

A Google idei hardveres eseménye sem maradt okoshangszóró nélkül, a frissen bejelentett Google Nest Audio az eredeti Google Home-ot hivatott leváltani a vállalat portfóliójában. A készülék a termékvonaltól megszokott dizájnt követi, immár teljes egészében szövetborítással, az eredeti Home-hoz képest ugyanakkor 75 százalékkal hangosabb, továbbá 50 százalékkal erősebb basszust produkál. Az okoshangszóró teteje érintésérzékeny, annak széleihez érve a szabályozható a hangerő, közepére bökve pedig szüneteltethető a lejátszás.

A Nest Audio emellett Media EQ funkciójának hála képes automatikusan az éppen hallgatott tartalmakhoz igazítani hangzását, legyen szó zenéről, hangoskönyvekről vagy akár podcastokról, az Ambient IQ pedig a hangerőt automatikusan szabályozva arra figyel, hogy utóbbiakat a lakás háttérzaja se nyomja el. Az eszközről természetesen a Google Assistant is elérhető. A Nest Audio október közepétől lesz kapható, a Google Home eredeti, 130 dolláros árának jelentősen alálicitálva, nettó 100 dollárért.