Saját alapítvány felügyeli tovább a Rust programnyelvet

Független szervezet gondozásába kerül a Rust, a programozási nyelv gyeplőjét a Mozilla a Rust Foundationnek adja át. A nyílt forrású nyelv 2010-ben jött létre a Mozilla berkein belül, főként a C és C++ biztonsági gyengeségeinek kiküszöbölésére. A Rust első stabil kiadása 2015-ben látott napvilágot, majd a nyelv gyors terjedésnek indult, arra épít többek között a Firefox Stylo CSS motorja, de a Gecko renderelő motorból is számos memóriabugot a Rustnak köszönhetően tudott kigyomlálni a Mozilla.

A nyelv mögé az elmúlt években számos nagyvállalat beállt köztük a Google, az Amazon és a Microsoft is, amely ahogy a ZDNet is kiemeli, a Windows C-ben és C++-ban íródott komponenseinek leváltására és az Azure cloud fejlesztésére is beveti a programozási nyelvet. A Mozilla már tavaly nyáron kilátásba helyzete, hogy a nyelv gondozását egy új alapítványnak adja át - az eredetileg tavaly év végére ígért váltást pedig kis csúszással a napokban sikerült meglépnie.

A Rust Foundation független, nonprofit szervezetként felügyeli és fejleszti a Rustot, ehhez pedig a Mozilla minden szükséges védjegyet és infrastruktúra-erőforrást át is adott az alapítványnak. Az új felügyeleti struktúrának hála a fentebb említett szponzoroknak egyszerűbb lehet a nyelv fejlesztésének anyagi támogatása is. Amíg ugyanis a Rust közvetlenül a Mozilla szárnyai alatt működött, sok vállalatban azt a benyomás élt, hogy a szervezetnek nincs szüksége külső támaszra a Rust fenntartásához és fejlesztéséhez. A független Rust Foundationnek hála a külső partneri kapcsolatok kiépítése is gördülékenyebb lehet, miután az egyértelmű csatornát biztosít a támogatásnak.

A lépés vélhetően az utóbbi időben egyre nehezebb helyzetben lévő Mozillának is jelent némi könnyebbséget - persze a szervezet a függetlenedést követően is folytatja majd a Rust szponzorálását. Az új alapítvány igazgatótanácsában a legnagyobb támogatók, így az AWS, a Google, a Microsoft, a Mozilla, illetve a Huawei képviselői is ott lesznek.