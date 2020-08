Újabb elbocsátások a Mozillánál

Újabb elbocsátási hullámot jelentett be a Mozilla, a szervezet ezúttal mintegy 250 dolgozójának int búcsút. A cég azzal indokolta a jelentős leépítést, hogy a globális koronavírus-járvány miatt nem tudta tartani korábban kitűzött üzleti terveit, ami miatt az elbocsátások mellett átszervezéseket is kénytelen eszközölni.

A járvány okozta gazdasági visszaesés a Mozilla vezérigazgatója, Mitchell Baker kapcsolódó blogposztja szerint fájdalmasan érintette a cég bevételeit, keresztbe húzva a szervezet korábbi számításait. Emiatt a vállalat dolgozóinak már a tavasz folyamán kilátásba helyezte, hogy leépítésekre kényszerülhet - az aggodalmak pedig most be is igazolódtak. A Mozilla szekere ugyanakkor már a globális járványhelyzet előtt is döcögősen haladt, a szervezet idén januárban mintegy 70 alkalmazottjától vált meg, új bevételi forrásainak vártnál gyengébb teljesítményére hivatkozva.

A vállalat most tovább zsugorodik, az elbocsátott 250 fő alkalmazotti gárdájának mintegy negyedét tette ki. A következőkben a Mozilla új területekre fókuszál majd helyzetének stabilizálása érdekében, kezdve a "termékközpontúbb" működéssel. A cég ennek megfelelően több terméket is igyekszik majd a piacon tartani böngészője mellett, aminek első lépéseit már korábban is láthattuk, akár a nemrég biztonsági fiaskója miatt előtérbe került Firefox Send fájlküldő szolgáltatás vagy a cég fizetős VPN megoldásának formájában. A későbbiekben a Mozilla új szolgáltatások piacra vitelét is tervezi.

A poszt szerint cég emellett az új technológiák fejlesztésére, valamint közösségének építésére is kiemelt figyelmet fordít majd, beleértve a nyílt forrású termékeihez hozzájáruló fejlesztőket, illetve a más projektekhez való csatlakozást is. A Mozilla továbbá gazdasági modelljét is újragondolja és új üzleti lehetőségeket is elkezd felderíteni, noha utóbbi kapcsán egyelőre nem közölt konkrétumokat.