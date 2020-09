120 hertzes panellel debütál a Sony új csúcstelefonja

Új csúcstelefonnal készül az év végi hajrára a Sony. Az Xperia 5 II-tel a gyártó igyekszik minden, az élmezőnyben idén kötelező rubrikát kipipálni - mindezt ráadásul a már kihalófélben lévő 3,5 milliméteres jack aljzattal megtoldva, de természetesen az 5G támogatás sem marad ki az eszközből.

A készülék visszafogott dizájnt követ, a 6,1 hüvelykes 21:9-es képarányú, 2520x1080 pixel felbontású OLED kijelző oldalain a gyártó szinte teljesen lenyírta a kávákat, alul-felül viszont megmaradtak a keskeny peremek, notch vagy kameralyuk helyett továbbra is a káva ad otthont a szelfikamerának, illetve a sztereó hangszóróknak is. Az üvegszendvicset fémkeret övezi, ezen kapott helyet az oldalsó ujjlenyomat-olvasó is. A megjelenés tehát nem tartogat semmi szokatlant vagy kirívót, a kijelzőre azonban érdemes visszakanyarodni, az ugyanis a fenti paramétereken túl 120 hertzes frissítési rátával érkezik, amelynek érintőfelülete 240 hertzen dolgozik, így rendkívül gördülékeny, kellemes felhasználói élményt ígér, illetve a játékosok számára is kifejezetten vonzó lehet.

Az üvegborítás mögött a Qualcomm Snapdragon 865 lapkája dolgozik, egy 2,84 és három 2,42 gigahertzes Cortex-A77, illetve négy, 1,8 gigahertzen ketyegő Cortex-A55 maggal. Az Xperia 5 II-be továbbá 8 gigabájt RAM, illetve 128 vagy 256 gigabájt tárterület jutott, amely microSD-vel bővíthető. A készüléket egy tisztességes, 4000 mAh kapacitású akku látja el szuflával, amelyet az USB-PD 3.0 támogatásának hála, fél óra alatt 50 százalékra pumpál fel a mellékelt töltő - a vezeték nélküli töltés azonban kimaradt a felhozatalból.

A hátlapon három, 12 megapixeles kamera figyel, a fő szenzor, illetve a 3x optikai zoomot produkáló telefotó kamera optikai képstabilizációval, továbbá egy ultraszéles látószögű lencse is jutott az eszközre. Az előlapi kávában ülő szelfikamera felbontása 8 megapixel. A készülék IP65/IP68-as védelmi besorolást kapott, így másfél méterrel a víz alatt 30 percet bír ki.

Az Xperia 5 II Andorid 10-zel a fedélzetén érkezik, az eszközt a Sony Európában már októberben elérhetővé teszi, ára pedig 900 euró környékén alakul. Bár nem olyan extravagáns telefonról van szó mint amilyeneket egyes riválisoknál láthattunk, a klasszikus fejhallgató jack, illetve az izmos kijelző miatt az eszköz nem indul rossz esélyekkel a karácsonyi hajrában.