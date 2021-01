Második ráncfelvarrását kapja a Snapdragon 865, itt a 870

Meglepetésprocesszorral állt elő a Qualcomm, a vállalat a tavalyi csúcsmodellből, a Snapdragon 865-ből ad ki felturbózott változatot, a Snapdragon 870 lapka formájában. Az új chip valójában már a 865 második tatarozott kiadása, az első ráncfelvarrott modellben, azaz a 865+-ban feljebb tekert órajeleket most a gyártó még magasabbra tornázza - ezen kívül azonban nem hoz lényegi újítást a friss lapka.

A Snapdragon 870-ben is ugyanazokat a processzormagokat találjuk, mint a két közvetlen elődben. A felállást négy Cortex-A77 és szintén négy Cortex-A55 alkotja. A nagy teljesítményigényű feladatokhoz egy A77-es magot a maradék triónál itt is számottevően magasabb órajellel látott el a gyártó, az már 3,2 gigahertzen ketyeg, szemben a 865+-nál látott 3,09 gigahertzcel. A többi mag frekvenciája ugyanakkor már megegyezik a Snapdragon 865 és 865+ modellek értékeivel, azaz a lassabb A77 magok 2,42, a négy Cortex-A55 mag pedig 1,8 gigaherztet produkálnak. A 870-es lapka továbbá szintén Adreno 650 GPU-val dolgozik, utóbbi, akárcsak a 865+-ban, 670 megahertzes.

Eget rengető újítást tehát nem hoz a "friss" modell, ennek megfelelően kérdéses, mennyire indokolt a Snapdragon 870 elnevezés, amely az egy maghoz hozzáadott 110 megahertznél talán jelentősebb fejlesztéseket sejtet. Akárhogy is, a Qualcomm szerint több oksotelefongyártó partnere, köztük a Xiaomi, a Motorola és a OnePlus is készül az új lapkával szerelt "csúcsmodelleket" piacra dobni - noha kérdéses, hogy ez a kategória mennyire állja meg a helyét, mikor már a chipgyártó Snapdragon 888 mobilprocesszorával szerelt modellek is a csőben vannak, amely számottevő előrelépést jelent a 865-870-es famíliához képest.

Az okostelefon-piacon ugyanakkor az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá vált a termékkategóriák felfelé történő terjeszkedése, azaz a prémium eszközök mellé rendre érkeztek az "ultraprémium" modellek, persze vaskos árcédulák mellett. Könnyen lehet, hogy a Qualcomm és a gyártók most a "mezei prémium" szegmenst próbálják majd felrázni, a lényegében tavalyi chipet kedvezőbb árú, ám továbbra is korrekt teljesítményű és funkciópalettájú készülékekbe ültetve.