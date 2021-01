Ismét falat húz a Huawei és az Intel közé az USA

Pofonnal indul a Huawei éve: mint a Reuters beszámolt róla, a hamarosan leköszönő Trump-adminisztráció visszavont több, korábban kiadott licencet a kínai vállalat beszállítóitól, köztük az Inteltől is - a lap forrásai szerint továbbá az Egyesült Államok kormányzata számos, már korábban benyújtott licenckérelem visszautasítására is készül.

A Huawei az elmúlt hónapokkal meglehetősen hullámzó időszakon van túl: novemberi értesülések szerint a cég okostelefonos üzletága kissé fellélegezhet, ugyanis a Qualcomm zöld utat kapott az amerikai kereskedelmi minisztériumtól a csúcskategóriás okostelefonos chipek leszállítására a kínai óriásnak. Nem sokkal korábban, októberben pedig a Samsung kapott engedélyt, hogy kijelzőket biztosítson a cég számára. Utóbbi döntést megelőzően néhány héttel ugyanakkor a vállalat a potenciális memóriabeszállítók jelentős részének kénytelen volt búcsút inteni az USA szankcióinak köszönhetően - szeptemberben viszont ismét lazított szigorán az Egyesült Államok, és rábólintott, hogy az Intel bizonyos komponenseket, főként notebookos eszközöket szállítson a Huawei számára.

Ez az engedmény most szűk négy hónap után jó eséllyel ugrott, így a kínai óriás notebookos Intel chipek nélkül maradhat. A cég egyébként nemrég, a CES-en jelentette be három új laptopját is, a MateBook X Pro 2021, illetve a MateBook 13 és 14 2021 modellek formájában, amelyekben egyaránt az Intel legújabb, 11. generációs notebookos lapkái dolgoznak - a tiltás utóbbi modellek gyártása kapcsán sem ígér sok jót.

A Reuters egy az egyesült államokbeli Semiconductor Industry Association félvezetőipari kereskedelmi szövetségtől megszerzett emailre hivatkozva arról beszél, az Intel mellett a japán memóriagyártó, a Kioxia is "legalább egy" licencétől búcsúzhat, a döntés továbbá a félvezetőipari termékek "széles skáláját" érinti - amelyek gyártói több esetben már hónapok óta várnak beszállítói kérelmük elbírálására.

A most kiküldött "visszautasítási szándéknyilatkozatok" egyébként még nem jelentenek rögtön végleges tiltást, azokra az érintett cégek 20 napig válaszolhatnak, a kereskedelmi minisztérium ezt követően pedig 45 napon belül kell hogy reagáljon, vagy véglegesítse a döntést, amely kapcsán további 45 nap áll a vállalatok rendelkezésére a fellebbezésre. Az intézkedéseket megelőzően a lap forrásai szerint mintegy 150 licenc várt elbírálásra az illetékes hatóságnál. Az ügyet egyelőre egyik érintett fél sem kommentálta.